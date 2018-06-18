كوبر يتعهد بفوز مصر على روسيا بعد التحضير الجيد للمباراة

علي المصري أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، إصرار الفراعنة على تحقيق الفوز أمام المنتخب الروسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم 2018. وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لقد قمنا

علي المصري

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، إصرار الفراعنة على تحقيق الفوز أمام المنتخب الروسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم 2018.

وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “لقد قمنا بالتحضير جيدًا، ونعرف ما ينبغي فعله، وندرك أهمية اللقاء، لكني لن أخبركم بما سنفعله، وبالطبع نرغب في تحقيق الفوز، وسنرى ما سيحدث”.

وأضاف: “لا ينبغي أن نخاف، قدمنا مباراة جيدة أمام أوروجواي ولكن لم يسعفنا الحظ، وقلت للاعبين إننا سنواجه صعوبات، لكني متفائل، فنحن نلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، ولا أشعر بأي قلق من عدم تسجيل الأهداف”.

وحول تجهيزات المنتخب الروسي، لإيقاف نجم الفراعنة محمد صلاح، الذي غاب عن المباراة الأولى، قال كوبر: “لا يوجد لاعب واحد في الملعب، صحيح أن صلاح لاعب مهم، لكننا لا نفكر إذا كان سيتم إيقافه أم لا، هذه وظيفة المدرب”.

وتابع: “صلاح في حالة جيدة، سنقوم بفحص روتيني له، ولكني متأكد أنه سيلعب”، وأكمل: “صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، ويشرفني تدريبه، فهو شخص متواضع ولديه مهارات كبيرة”.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن طريقة لعب المنتخب المصري، والانتقادات الموجهة له بسبب عدم فاعلية الهجوم، ورد قائلا: “ربما سنهاجم بشكل أكبر، ولكن لا ينقصنا الهجوم، ما ينقصنا فقط اللمسة الأخيرة، لقد جربت الكثير مع الفريق، وأعترف بأنني أخطأت مثل البشر”.

وأضاف: “كرة القدم ليس فيها منتخبات كبيرة وصغيرة، وهذا ما نشاهده في البطولة الآن، هناك مفاجآت في النتائج، ونحن منتخب لديه شخصيته وهويته في الملعب، قد لا يعجب هذا البعض، لكننا نهتم بالضغط على الخصم”.

وردًا على سؤال بشأن معاناة الفراعنة من الكرات العرضية، في المباريات الأخيرة، وتميز الدب الروسي في هذا الجانب، قال كوبر: “لقد عالجنا بعض المشاكل في الدفاع، وأنهينا بعض التفاصيل الصغيرة، صعب أن أشرح لكم كيف نتعامل مع مشكلة الكرات العرضية، نحن نتحسن جيدًا، وأحيانًا ندفع ثمن عدم التركيز في لحظة واحدة”.

وختم الأرجنتيني حديثه، مؤكدًا أنه لم يندم على عدم اختيار مهاجم آخر، بجوار مروان محسن في قائمة المنتخب، حيث قال: “لا فائدة من الندم ولا أحاول أن أندم، يمكن أن أرتكب أخطاء، لكني لا أترك أي مجال للندم”.

وتتصدر روسيا المجموعة الأولى، بعد انتصارها الكبير على الأخضر السعودي، بخماسية نظيفة، بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي، الذي فاز على الفراعنة في المباراة الأولى، بهدف دون رد.