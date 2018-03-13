كوبر ووزير القوى العاملة أهم ضيوف التوك شو الليلة

رحاب صبحىتستضيف عدد من برامج التوك شو عددا من الشخصيات البارزة بمصر، وفي مقدمتهم المدير الفنى للمنتخب الوطنى هيكتور كوبر، ووزير القوى العاملة محمد سعفان وفي السطور القادمة ترصد المال أهم ما في خريطة برامج التوك شو: وزير القوى العاملة فى" مصر النهاردة " على الأولىتستضيف الإعلامية رشا نبيل،

رحاب صبحى

تستضيف عدد من برامج التوك شو عددا من الشخصيات البارزة بمصر، وفي مقدمتهم المدير الفنى للمنتخب الوطنى هيكتور كوبر، ووزير القوى العاملة محمد سعفان

وفي السطور القادمة ترصد المال أهم ما في خريطة برامج التوك شو:

وزير القوى العاملة فى” مصر النهاردة ” على الأولى



تستضيف الإعلامية رشا نبيل، ببرنامجها “مصر النهارده” على شاشة القناة الأولى، فى العاشرة مساءً ، محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وتفتح رشا نبيل العديد من الملفات العمالية منها العمالة غير المنتظمة، وآليات تنفيذ مبادرة حماية العمالة الموسمية، وكيف ستصل شهادات “أمان” إلى عمال التراحيل و اليومية، وماذا فعلت القوى العاملة فى ملف البطالة وتشغيل الشباب، متى سيصدر قانون العمل الجديد؟.

المدير الفنى للمنتخب الوطنى هيكتور كوبر فى ” كل يوم ” على on e



يستضيف الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه “كل يوم” على قناة on E، فى التاسعة والنصف مساءً ، هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وحديث عن قائمة الفراعنة النهائية لمباراتىّ البرتغال واليونان الوديتين استعدادا لخوض مباريات مونديال روسيا 2018 .

ويتحدث كوبر فى حواره مع عمرو أديب، عن رأيه فى مستوى محترفى المنتخب المصرى بالخارج وعلى رأسها محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى، وتقييمه لأداء اللاعبين المحلين ويعلن عن لاعبيه فى مركز رأس الحربة للمنتخب المصرى.

حسام حبيب مع ” صاحبة السعادة ” على CBC



تقدم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس فى برنامجها “صاحبة السعادة” على قناة cbc ، فى الحادية عشر مساء، الجزء الثانى من حلقة “زمن الكوفى شوب”، والذى قدمت الجزء الأول منه أمس الاثنين.

وتستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة كل من حسام حبيب، والذى يغنى أكبر عدد من الأغانى التى اشتهر بها فى بداية الألفينيات، وأيضا يتحدث عن شائعات زواجه من النجمة شيرين عبد الوهاب.

وتستضيف أيضا إسعاد يونس الـ dj وليد الحريرى ، فضلا عن مجموعة من أشهر أصحاب المطاعم، وفى نهاية الحلقة تستضيف السيناريست عباس أبو الحسن والذى يحكى عن علاقته بـأحمد السقا، وكواليس فيلم “مافيا” .

دور الشباب فى الانتخابات الرئاسية فى ” الملف” على العاصمة



يستضيف عزمي مجاهد، في برنامج “الملف” على قناة “العاصمة” فى الثامنة مساءً ، الكاتب الصحفي الكبير عصام عبد المنعم.

وتدور الحلقة حول دور الشباب والرياصة في صمود الدولة المصرية وتصديها لكل محاولات اسقاط وتشويه الدولة ودور الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وما حققته وزارة الشباب والرياصة خلال المرحلة الماضية.. كما يتطرق البرنامج الي كيفية استغلال نجومنا العالميبن مثل محمد صلاح كسفراء من ذهب لمصر في الخارج.

حلمي طولان ضيف “dmc sport”



يستضيف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، مقدم برنامج “الحريف” على قناة “dmc sport” فى العاشرة مساءً حلمي طولان نجم الزمالك سابقًا والمدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش.

ويتحدث “طولان” عن مسيرته الحالية مع طلائع الجيش، وأسباب تعثر الفريق في الفترة الأخيرة، وعن رؤيته أيضا للأوضاع داخل الزمالك باعتباره أحد رموز القلعة البيضاء.