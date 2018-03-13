كوبر: منافسات كأس العالم لن تكون سهلة وأحتاج المساندة

على المصرى وجه الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الشكر للمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، على الدعم الكبير الذي قدموه للجهاز الفني والمنتخب طوال الفترة السابقة وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للكشف بمقر…

على المصرى

وجه الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الشكر للمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، على الدعم الكبير الذي قدموه للجهاز الفني والمنتخب طوال الفترة السابقة

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للكشف بمقر الجبلاية، أكد أن روح الحب والتعاون بين كل عناصر الإدارة والمنتخب هما مفتاح النجاح لمسيرة الفريق والتي لمسها بشدة منذ توليه المهمة وخاصة في الفترات الصعبة التي عبرناها بعزيمة وإصرار.

وأثنى المدير الفني للمنتخب المصري، على الدور الذي يقوم به هاني أبوريدة، من أجل الارتقاء بأداء الفريق، مضيفا أن رئيس اتحاد الكرة، استطاع توفير معسكرات خارجية ومباريات ودية قوية وغيرها من الأمور الأخرى التي تفيد إعداد المنتخب لكأس العالم.

وأشار المدير الفنى للفراعنة، إلى أنه ليس من السهل أن تجد لاعبين وطنيين بيحبوا بلدهم بنفس الدرجة التى شاهدها مع اللاعبين المصريين، الذين اجتهدوا وفعلوا المستحيل لإسعاد الشعب المصري الذي يستحق الفرحة بعد مساندته للمنتخب بروح وطنية نادرة، ومن أجله سنواصل العمل بجد لتقديم أفضل صورة للكرة المصرية في المونديال.

** شروط البقاء بالتشيكلة الأساسية





وشدد كوبر، على أنه لا يوجد أي لاعب يضمن مكانه في القوام الأساسي حتى كأس العالم، وأن اللاعب الوحيد الذي يضمن مكانه في المنتخب، هو الذي يبذل قصارى جهده من أجل الظهور بالشكل الذي يؤهله لارتداء قميص الفراعنة، مشددا على أنه يتابع جميع اللاعبين من أجل اختيار الأفضل للفراعنة في المعسكرات المقبلة.

وطالب مدرب الفراعنة، من وسائل الإعلام مساندته في الفترة المقبلة، خصوصًا أن منافسات كأس العالم لن تكون سهلة على الإطلاق كما يتوقع البعض، مشيدا بمساندتها له في الفترة الأخيرة، متمنيًا الاستمرار في هذا الدعم، قائلا: “يجب الوقوف إلى جانب منتخب مصر من جانب الجميع حتى نستطيع تخطي الدور الأول في البطولة”.

وتحدث المدير الفني للمنتخب، عن إنجازاته التي استطاع تحقيقها منذ التعاقد معه في شهر مارس 2015، حيث نجح فى الوصول إلى أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة بالجابون، بعد غياب دام لمدة 3 نسخ متتالية، وحصد أحفاد الفراعنة المركز الثاني في المونديال الإفريقي، بعد الخسارة أمام الكاميرون في المباراة النهائية بنتيجة 1-2، وقاد الجهاز الفني منتخب مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب دام لأكثر من 28 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة للفراعنة في مونديال 1990 بإيطاليا.

** تقرير السعيد





ونفى هيكتور كوبر، استبعاد عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، من المعسكر المقبل، على خلفية الإصابة التي تعرض لها في وجه القدم، مؤكدا أنه ينتظر التقرير الطبي الخاص باللاعب، ولكنه يعلم أنه يحتاج للراحة بضعة أيام فقط، على أن يتعافى تمامًا من الإصابة.

وتحوم الشكوك بشأن لحاق السعيد بمواجهة المنتخب المصري الأولى الودية أمام البرتغال والمقرر لها يوم 23 من شهر مارس الجاري.

وأشاد المدرب الأرجنتينى المخضرم، بإمكانيات الثنائي الجدد في صفوف الفراعنة حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي، ومحمد مجدي “قفشة” صانع ألعاب إنبي، قائلا: “الثنائي قدم أداء جيدا مع فريقيهما في الفترة الأخيرة، لذلك كانا يستحقان التواجد في المنتخب.. سنتابعهما جيدًا قبل الحكم على مستواهم”.

ورفض هيكتور كوبر، ما تردد في الفترة الأخيرة عن ضعف الدوري المصري، لافتًا إلى أنه من أقوى الدوريات العربية، واستشهد بإفراز المسابقة المحلية للعديد من اللاعبين الذين يخوضون تجارب احترافية في العديد من الدوريات الأوروبية.

