كوبر: لا يوجد ما يدعو لتغيير التشكيل فى مواجهة السعودية

الحضري يوضح حقيقة خلافاته مع الجهاز الفنى ويتمنى المشاركة على المصرى أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن مباراة السعودية التى ستقام غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم "روسيا 2018"، مهمة، علمًا بأن الفريقين ودعا ال

الحضري يوضح حقيقة خلافاته مع الجهاز الفنى ويتمنى المشاركة



على المصرى

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن مباراة السعودية التى ستقام غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم “روسيا 2018″، مهمة، علمًا بأن الفريقين ودعا المونديال، في ظل رغبة الفراعنة في إنهاء مشاركتهم بالمونديال بطريقة جيدة.



وقال كوبر في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “حصلنا على راحة لمدة يوم، وبدأنا الاستعداد للقاء، ونريد إسعاد الجماهير المصرية بالفوز، ونرغب في تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم”، وأضاف: “بالطبع عندما تكون هناك مباراة للمنتخب، فيجب أن نحاول الفوز بها ونؤدي لقاء جيدا، ولا أفكر في أنها المباراة الأخيرة لي، وجميع الاحتمالات مطروحة، وإرضاء الجميع غاية مستحيلة”.



وواصل: “بالنسبة للمشاكل في المنتخب هناك الكثير من الشائعات التي تثار حول الفراعنة، فأين الأدلة على ذلك؟ وحدة الصف حاضرة بقوة، ولا يتعدى الأمر وجهات نظر”، وحول الدفع بلاعبين جدد بخلاف الـ 14 لاعبا الذين شاركوا في مواجهتي روسيا وأوروجواي: “يجب أن يكون هناك سبب لتغيير أسلوبنا، والجميع على استعداد لخوض اللقاء، ولا يوجد مبررات لتغيرات كبيرة وليس لدي فكرة عن التشكيل”.

وحول ما ينقص منتخب مصر، أضاف: “أعتقد أن هناك من يخالفني الرأي، ولكن أدائنا كان جيدا بخلاف 12 دقيقة أمام روسيا، وكان من الصعب علينا أن نعود، ولكن أمام أوروجواي كنا جيدين وأعتقد أن المنتخب أدى أفضل ما لديه”، وعن الخوف من الإصابات وقوة السعودية، أوضح: ” لا أعتقد أن الأمر سيصل للإصابات، المنافس قوي، وجاهزون للمباراة، وفي كرة القدم هناك قواعد المنافسة الشريفة، واللاعبون يحظون بالحماية”.



وتطرق كوبر للحديث عن حالة صلاح، قائلا: “لا شك أن صلاح مهم جدا لنا، ولو لم يكن مصابا، كان سيغير الأمور بالنسبة لنا، ولكن كمدرب لا أركز على لاعب واحد ونحن بحاجة إلى الجميع رغم أن لاعب ليفربول يصنع الفارق”، وعن منح صلاح جنسية الشيشان الفخرية، علق: “الفيفا عرض علينا عدة خيارات للإقامة واخترنا جروزني، وبالنسبة لمحمد صلاح فالفريق بأكمله ذهب لتلك المدينة فلماذا التركيز على محمد صلاح فقط؟”



وتحدث كوبر عن الخسارة أمام روسيا بنتيجة 3 ـ1، قال: “الأخطاء من الممكن مناقشتها، ويمكن أن نعيد النظر فيها، ونقر بأن الخصم أفضل، وعندما نواجه فريقا لديه كرات هوائية قوية نواجه صعوبات، والمنتخب الروسي قوي ولديه مميزات كثيرة، وخصم لا يستهان به ولكنه استغل دقائق فقدنا فيها توازننا”.



وردا على سؤال حول اختيار لاعب واحد في مركز المهاجم الصريح، وهل ذلك اعتراف بأن مصر لا تمتلك مهاجمين جيدين، أجاب: “كلا، لا أعتقد أنها مشكلة في مصر، فلدينا مواهب هجومية عديدة، ولكن نلعب بالطريقة التي يتكيف عليها اللاعبون”.



وواصل: “لا أعرف هل يمكن لمدرب آخر أن يختار مهاجما واحد في قائمته، لأن كل مدرب يلعب بحسب الإمكانيات المتاحة أمامه”، وأردف: “ليس لدي رسالة أوجهها للجماهير، فنحن نؤدي ما علينا وفي بعض الأحيان الانتقادات لا تغضبني، وأعتقد أنه علينا النظر للواقع ونحلل الأمور ولكن إسعاد الجميع غاية لا تدرك”، وأشار: “ليس لدي أيضا رسالة أوجهها لمن ينتقدني وفي بعض الأحيان تكون التطلعات غير واقعية”.

من جانبه، أكد عصام الحضري، حارس مرمى الفراعنة، أن مواجهة السعودية مهمة للاعبين والجماهير، متمنيا تحقيق الفوز، وقال الحارس المخضرم في المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة: “كل اللاعبين على استعداد، ونريد تحقيق الفوز. هذه كرة القدم، هناك توفيق وعدم توفيق، ولم نقصر”.

وعن الأنباء التي أشارت إلى وجود أزمة مع كوبر، رد بقوله: “إذا أثرت أي أزمة ما كنت أجلس الآن في هذا المكان، ولن أجيب بأكثر من ذلك”، وأضاف: “بالتأكيد سأكون أسعد إنسان لو شاركت، ولكنه أمر يخص الجهاز الفني، وأمنيتي كان تحقيق رقم قياسي لبلدي، ولكن الأمر ليس في يدي”.

وتابع: “كأس العالم فيها مفاجآت وستحدث مستقبلا، وهذه متعة كرة القدم، الإثارة والأخطاء تمنحاها الطعم”، وأردف: “الجميع يعلم ما يحدث للمنتخب الأرجنتيني، وليس لدينا فكرة عن هذا الانحدار”، مشيرا إلى أن الأجواء في فولجوجراد رطبة وحارة.

ويلعب منتخب مصر غدا الاثنين، آخر مبارياته في المونديال، وودع الفراعنة البطولة بعدما خسروا في مواجهتي أوروجواي 1 ـ 0، وروسيا 3 ـ 1، ونفس الأمر ينطبق على المنتخب السعودى، الذى تلقى هزيمة بخمسة أهداف نظيفة فى لقاء الافتتاح أمام روسيا، وخسر من أوروجواى بهدف نظيف.