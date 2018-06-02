كوبر: صلاح سيلحق بالمنتخب فى مونديال روسيا

متابعات أكد المدير الفنى للمنتخب الوطني، الأرجنتينى هيكتور كوبر، أن جميع التقارير الطبية بشأن إصابة النجم محمد صلاح تبدو إيجابية، وتشير إلى اقترابه من العودة للمشاركة فى المباريات. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب كوبر، فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم ا

متابعات

أكد المدير الفنى للمنتخب الوطني، الأرجنتينى هيكتور كوبر، أن جميع التقارير الطبية بشأن إصابة النجم محمد صلاح تبدو إيجابية، وتشير إلى اقترابه من العودة للمشاركة فى المباريات.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب كوبر، فى تصريحات نشرتها صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اليوم السبت، عن تفاؤله بشأن جاهزية صلاح وقدرته على اللحاق بمباريات كأس العالم فى روسيا التى ستنطلق فى الرابع عشر من يونيو الجارى، لافتا إلى الاستعداد لأى ظروف قد تطرأ.

وأكد الخواجة الأرجنتينى أنه ليس من السهل استبدال صلاح، الذى يعد بمثابة “سلاح” للمنتخب الوطنى، خاصة فى الهجمات المرتدة نظرا لسرعته ومهارته.



وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة فى كتفه خلال مبارة فريقه ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت الماضى.