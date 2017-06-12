كوبر بعد الخسارة أمام تونس: متفائل وواثق في التعويض

علي المصري: أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الهزيمة من تونس بهدف نظيف، في مستهل تصفيات كأس الأمم 2019، أن التأخير في اجراء التغييرات كان بأمل أن يصنع عبد الله السعيد فرصة كما اعتدنا منه، لأنه لاعب يستطيع أن يصنع الفارق.وأضاف أنه من ال

علي المصري:

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الهزيمة من تونس بهدف نظيف، في مستهل تصفيات كأس الأمم 2019، أن التأخير في اجراء التغييرات كان بأمل أن يصنع عبد الله السعيد فرصة كما اعتدنا منه، لأنه لاعب يستطيع أن يصنع الفارق.

وأضاف أنه من الصعب الحفاظ على نفس المستوى الذي وصل إليه الفريق في بطولة الأمم الأفريقية، ومباراة اليوم تقام في ظروف مختلفة تماما، مشيرا إلى أن المنتخب التونسي فريق قوي وقد آداء جيدا.

وقال أن المنتخب المصري لم يكن غائبا عن المباراة، فقد كان الأفضل في الشوط الثاني، رغم إصابة مرماه بهدف خلاله، ولا يعني ذلك أنه يعترف بأن هناك أخطاء وقع فيها فريقه، خاصة فيما يتعلق بنقل الكرة.

وأختتم، أن مشوار التصفيات مازال في بدايته، وأن لديه الثقة في قدرة فريقه على التعويض، كاشفا عن تفائله رغم الخسارة، وتذيل قاع المجموعة العاشرة في التصفيات.