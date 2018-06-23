كوبر: أتمنى الحفاظ على الهيكل الأساسي لمنتخب مصر

على المصرىقال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه يتمنى الحفاظ على هيكل الفريق الحالي، رغم وداع كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، عقب هزيمتها أمام أوروجواي وروسيا المستضيفة، وستخوض مباراة الجولة الثالثة والأخيرة مع السعودية، في مباراة تحصيل حاصل بعد وداع الفريقين للبطولة.و

على المصرى

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه يتمنى الحفاظ على هيكل الفريق الحالي، رغم وداع كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، عقب هزيمتها أمام أوروجواي وروسيا المستضيفة، وستخوض مباراة الجولة الثالثة والأخيرة مع السعودية، في مباراة تحصيل حاصل بعد وداع الفريقين للبطولة.

وسينتهي عقد كوبر، بنهاية مشاركة مصر في كأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخها، وبات مهددًا بعدم تجديد العقد، عقب الفشل في بلوغ أدوار خروج المغلوب، وسط مطالبات بعدم تجديد عقد المدرب الأرجنتينى المخضرم، رغم تحقيقه لبنود عقده مع الجبلاية.

وقال كوبر: “المنتخب الحالي يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين يكتسبون خبرات مميزة، ووجودهم في هذه البطولة شرف كبير لهم، وسيكسبهم مكانة كبيرة، أتمنى الحفاظ على هذا المنتخب”.

وتابع: “أشعر بالرضا التام عن كل اللاعبين الذين اخترتهم لهذه المهمة، ولا يوجد لاعب واحد تقاعس عن أداء ما هو مطلوب منه”.

وأكد كوبر أن لقاء السعودية سيشهد تقديم كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز الذي لا بديل عنه.

وأردف: “يتمتع لاعبونا بالالتزام والاحترام، وسيلعبون كمنافسين أقوياء من دون أي تجاوزات، لأننا نشارك في كأس العالم وهي أكبر بطولة كروية”، وأكد كوبر أنه لن يلتفت لمسألة الدفع بلاعبين يشاركون في الدوري السعودي أمام منتخبها، بعد غد الإثنين، مضيفا: “سنختار التشكيلة المثالية من اللاعبين، وليس مهما إن كان أحدهم يلعب في السعودية أم لا”.