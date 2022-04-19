«كوبرا فورمنتور» تظهر بقوائم تراخيص السيارات خلال مارس الماضى

ظهرت العلامة الإسبانية «كوبرا» بقوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال شهر مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 3 مركبات من طراز «فورمنتور» بوحدات المرور.

كانت شركة «كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار»، الوكيل المحلى للماركات التجارية «سيات، وسكودا» فى مصر، قد أعلنت عن طرح سيارات العلامة الرياضية «كوبرا فورمنتور» عبر فئة واحدة بسعر 695 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمى طراز «كوبرا فورمنتور» لفئة السيارات «كروس أوفر» مزودة مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات فئة TSI، سعة 2000 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 190 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 320 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيكى.

وتعتمد السيارة على نظام دفع رباعى للعجلات التى يمكن من خلالها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س، فى غضون 7.1 ثوانى.

وحصلت السيارة على أعلى تصنيف فى اختبارات السلامة الأوروبية «Euro NCAP وهو خمس نجوم»؛ وذلك بفضل باقة التجهيزات ومواصفات الأمان المزودة بها، إضافة إلى أنظمة مساعدة القيادة المتطورة، من أبرزها «عدد 7 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكترونى ESC – مساعد فرامل BA – نظام مانع الانزلاق للدفع – نظام مراقبة ضغط الهواء فى الإطارات TPMS – نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، وغيرها».