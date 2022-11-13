«كواي» يوقع اتفاقية شراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولى

وقع تطبيق كواي ، المنصة التي تعمل في مجال مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة شراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته رقم 44 ، بموجبها تقدم المنصة مجموعة مختلفة من الأنشطة سواء على السجادة الحمراء أو خارجها وذلك من أجل توفير تغطية شاملة لمستخدميه ومواصلة إلهام الجيل القادم من الممثلين وصناع الأفلام.

وفي أوائل نوفمبر الجاري أطلقت المنصة حملة “Film on Kwai”، حيث تتحدى الحملة المستمرة حتى 15 نوفمبر الجاري ، الجماهير على مشاركة مقطع فيديو تحت هاشتاج FilmOnKwai# يظهرون خلالها مهاراتهم في التصوير السينمائي ويعكسون شغفهم تجاه صناعة الأفلام والسينما ، إلى جانب تسليط الضوء على بعض المشاهد والشخصيات والأعمال الفنية الأكثر شهرة في مجال السينما والفن.

«كواي» يقدم جوائز لصاحب المحتوى الأعلى مشاهدة

وسيوفر “كواي” لصانع المحتوى الذي يكون مقطع الفيديو الخاص به هو الأعلى مشاهدة في هذه الحملة، فرصة حضور الحفل الختامي لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وستُمكّن هذه الحملة الفائز من الاستمتاع بالمهرجان، والتفاعل مع المشاهير المفضلين لديه، بينما يواصل صناعة ومشاركة القصص التي يحبها والتفاعل مع المشاهير المفضلين لديه.

«كواي» يوفر تقنيات تصوير حديثة خلال مهرجان القاهرة السينمائي

وسيوفر تطبيق “كواي” خلال الحدث تقنية تصوير “glambot” ، كاميرا التصوير عالية الدقة والسرعة التي تلتقط الصور بالحركة البطيئة ،والتي سيستمتع بها أشهر نجوم السينما العربية، إلى جانب التعاون مرة أخرى مع أحمد رأفت “مذيع الشارع” والذي سيتحدى المشاهير للمشاركة في لعبة “قول أميم” وهي لعبة بطاقات ميمز مصرية.

مشاركة «كواي» تعد بمثابة شهادة على أنها أحد اللاعبين الرئيسيين بمجال الإعلام و الترفيه

وتوفر الشراكة التي وقعها “كواي” مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أشهر المهرجانات السينمائية بالشرق الأوسط، مقياسًا مهمًا للدور الذي تلعبه المنصة في تمكين صناع المحتوى وتسريع رحلتهم نحو الشهرة والنجاح ، إلى جانب أنها تعد بمثابة شهادة على مكانتها كلاعب رئيسي في عالم الإعلام والترفيه والثقافة.