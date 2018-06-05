كواليس لقاء وزير المالية الإسرائيلي بكبار المسئولين الفلسطينيين

عادل عبد الجواد اجتمع موشيه كحلون، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، بينهم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة -الذي وصل إلى مكتب القدس للمرة الأولى- ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومسؤول آخر رفيع المستوى في…

عادل عبد الجواد

اجتمع موشيه كحلون، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، بينهم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة -الذي وصل إلى مكتب القدس للمرة الأولى- ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومسؤول آخر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد موقع “سروجيم” الإسرائيلي.

وناقشت الأطراف خلال الاجتماع سبل حل الأزمة في قطاع غزة والتهديد الإسرائيلي بموازنة أموال السلطة الفلسطينية، حسبما ذكر الموقع.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن وزراء المالية ناقشوا في اجتماعهم رغبة إسرائيل في تعزيز المشاريع الإنسانية في غزة التي ستساعد في حل الأزمة في القطاع.

وفي سياق آخر، تعهد وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بتقديم تعويضات فورية لفلاحي البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، في أعقاب تضرر حقولهم جرّاء الحرائق التي أضرمتها طائرات ورقية حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وقال كحلون إن الضرر الذي لحق الاقتصاد الإسرائيلي من الحرائق يقدر بـ 5 ملايين شيكل، مشيرًا إلى أن الطائرات الحارقة أضرمت النار في 9000 دونم.