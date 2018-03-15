كواليس لقاء وزير الاتصالات مع السفير الألمانى‎

المال – خاصاستقبل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، يوليوس لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر.وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مشروعات التحول الرقمي، والمدن الذكية، وتصنيع الإلكت

المال – خاص

استقبل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، يوليوس لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر.

وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مشروعات التحول الرقمي، والمدن الذكية، وتصنيع الإلكترونيات، ودعم الإبداع التكنولوجي.

وأكد القاضى على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مجالات متعددة، منها التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لزيارة وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ألمانيا، خلال الشهر المقبل.

وأوضح القاضى لـ”المال”، أن الاستثمار في التأهيل التكنولوجي للكوادر البشرية ودعم الإبداع التكنولوجي، أحد الركائز الرئيسية لإستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى 2025 من خلال نشر المناطق التكنولوجية في كافة المحافظات، فضلًا عن إقامة مجمعات الإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل لبناء قدرات الشباب والنشء في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

واستعرض الوزير خلال اللقاء المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمي، بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة، وأبرزها مشروع تكامل قواعد البيانات القومية، والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى إستراتيجية الدولة لبناء مدن ذكية، المقرر إنشاؤها اعتمادًا على النظم التكنولوجية الحديثة، موضحًا أهم ما حققته مصر لتوطين صناعة الالكترونيات، وخططها لجذب استثمارات جديدة، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة في إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات التي أثمرت عن تصنيع أول هاتف محمول بمكون محلي 45%.

ورحب يوليوس لوي بالزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة ياسر القاضي إلى ألمانيا، خلال الشهر المقبل، والتي ستشهد زيارات لكل من المراكز البحثية والتعليمية والتدريبية، وعقد عدد من اللقاءات مع كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.