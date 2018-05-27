كواليس لقاء وزير الاتصالات بوفد فوكسكون العالمية‎

المال – خاصاستقبل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد رفيع المستوى من شركة فوكس كون تكنولوجي “Foxconn Technology Group”، وهي شركة متعددة الجنسيات وتعد من كبرى الشركات التي تنتج المكونات الإلكترونية في العالم، والتي تصنعها لصالح شركات عالمية مثل: أبل، سون

المال – خاص

استقبل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد رفيع المستوى من شركة فوكس كون تكنولوجي “Foxconn Technology Group”، وهي شركة متعددة الجنسيات وتعد من كبرى الشركات التي تنتج المكونات الإلكترونية في العالم، والتي تصنعها لصالح شركات عالمية مثل: أبل، سوني، وديل، وبلاك بيري، وامازون، واتش بي.

واستعرض القاضى، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، موضحًا التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار وبالأخص في المناطق التكنولوجية التي تقدم العديد من التسهيلات للشركات المستثمرة خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي أفرد فصلًا كاملًا عن الحوافز المقدمة للشركات الراغبة في الاستثمار في هذه المناطق.

وتناول اللقاء التعرف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث التعاون المستقبلي خاصة في مجال تطوير العملية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، في إطار إستراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكي التفاعلي، وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب خاصة ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بتوزيع مليون جهاز “تابلت” على طلاب الفرقة الأولى بالثانوية العامة في العام الدراسي الجديد بسبتمبر المقبل.

واستعرض خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة لتصنيع الالكترونيات، والتي تشمل إقامة مجمع لتصنيع الإلكترونيات في المنطقة التكنولوجية بأسيوط مما أثمر عن انتاج أول تليفون محمول مصري بنسبة مكون محلي 45%، وبأسعار تنافسية في السوق المصري، مؤكدًا على اهتمام وفد الشركة بالتعرف عن قرب على المزايا التنافسية لمصر التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليميًا للتصنيع الالكتروني في ظل ما تتمتع به من كوادر شابة مبدعة ومدربة في هذا المجال.

وأشاد وفد شركة فوكس كون تكنولوجي بمكانة مصر العالمية وأهمية السوق المصرية، مستعرضاً خبرات الشركة في العديد من المجالات التكنولوجية، منها التصنيع الالكتروني، بالإضافة الى خبراتها العالمية في مجال تطوير العلمية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ 100 ألف فصل ذكي.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج عمل وفد الشركة العالمية في مصر، والذي يستمر لمدة أسبوع زيارات لعدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن شركة فوكس كون تكنولوجي العالمية لديها مصانع خارج تايوان/ الصين في استراليا والتشيك والمجر والمكسيك وسلوفاكيا وتركيا والولايات المتحدة (ولايتي انديانا وفرجينيا) والبرازيل، واحتلت المركز 27 على قائمة “فورتشن 500 العالمية” لعام 2017 كأكثر الشركات دخلاً، ويعمل في الشركة العالمية 1,3 مليون موظف، وبلغت إيراداتها السنوية للعام المالي في 2017 مبلغ 156 مليار دولار.