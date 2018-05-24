كواليس لقاء وزير الاتصالات برئيس لجنة المعلومات الفيتنامي‎

المال - خاصاستعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاضي إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تفعيل التحول الرقمي في قطاعات الدولة كافة، وأهم إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية.جاء ذلك فى أثناء بحث الوزير مع فو فان ثونج رئيس لجنة المعلومات والا



المال – خاص

استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاضي إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تفعيل التحول الرقمي في قطاعات الدولة كافة، وأهم إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك فى أثناء بحث الوزير مع فو فان ثونج رئيس لجنة المعلومات والاتصالات، وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار القاضى إلى تضاعف عمليات تصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد، خاصة أن الكوادر المصرية لديها مقومات ومهارات تكنولوجية متميزة، لافتا إلى أهمية دور القطاع كداعم لعملية التحول الرقمي الذي تسعى الدولة الى تحقيقه بكل قوة بالتعاون مع كافة القطاعات.

كما تطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة، ودور التكنولوجيا في هذا الصدد؛ مؤكداً أن مصر اتخذت خطوات مؤثرة في تحقيق الشمول المالي ومنها تفعيل دور البريد المصري لما له من انتشاره الواسع على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فروعه المجهزة بشبكات حديثة.

وتناول الجهود التي تبذلها مصر لتفعيل مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات، مشيراً إلى أن مصر لديها المقومات من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تدعم هذه الصناعة، بالإضافة إلى مجموعة الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر في هذا المجال.

وتطرق الي إستراتيجية مصر في مجال الأمن السيبراني التي تعد من أهم أولويات المرحلة، مشيراً إلى إنجازات المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز استجابة لطوارئ الحاسوب، لافتاً الى أن مصر قد أعلنت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

من جانبه أعرب فو فان ثونج عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار المسئول الفيتنامي الى انجازات بلاده لعدد من أهداف الألفية التنموية.

وأكد ان صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموا كبيرا خاصة في مجال البرمجيات التي زادت مع زيادة الاستخدامات للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، منوهاً بدور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجي كمحفز وداعم لتحقيق الأمان والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.