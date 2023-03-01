كواليس لقاءات وزير الداخلية مع نظرائه من 9 دول (صور)

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأربعاء- عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء داخلية دول الإمارات، قطر، البحرين، تونس، الأردن، فلسطين، لبنان، اليمن، الصومال، ونائب مدير منظمة اليوروبول.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة حاليًا في العاصمة التونسية.

وتضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزاري ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمي.

وأشار إلى أن المعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة، بشتى أشكالها، والتصدي الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من السادة وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون، والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية، انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية.

كما تم الإتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية، لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.