كواليس قتل شخص في الإسكندرية.. والجناة: «منعنا من الصيد»

بعد العثور على جثة شخص أسفل أحد الكباري.

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن، عن ملابسات واقعة قتل صياد في محافظة الإسكندرية، وذلك بعدما اتضح أن جريمة القتل بسبب خلافات على منع الصيد للمتهمين، وألقت القبض على الجناة.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بالعثور على جثة شخص أسفل أحد الكباري، وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفي كان متوجهًا لعمله.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهمون إنه أثناء توجههم لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل القتيل، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد تعرض لهم المجني عليه وبصحبته 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية”- ومنعهم من الصيد، وطلبوا دفع مبالغ مالية للمجني عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وأطلق أحد المتهمين أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته، فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

وأرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات، والسيارة وأدوات الصيد المشار إليها، كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجني عليه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.