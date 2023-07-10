كواليس قتل سائق بإحدى شركات النقل في بني سويف

توصلت أجهزة البحث الجنائي، إلى حل لغز العثور على جثمان أحد سائقي شركات النقل بعد قتله وإلقاء الجثمان في أحد الأراضي الزراعية، بمنطقة الفشن بمحافظة بني سويف، واتضح أن الجاني ارتكب الواقعة بدافع سرقة سيارته.

تعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضي الزراعية، مصابًا بطعنات متفرقة في الجسم.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه.

وتبين أنه سائق بإحدى شركات النقل الخاصة -مقيم بمحافظة القاهرة- ووراء ارتكاب الواقعة عامل -مقيم بالجيزة- ومتواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بمسكن شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجني عليه، فعقد العزم على التخلص من المجني عليه، والاستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها.

وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخططه استدرج المجني عليه بزعم توصيله لمدينة أسوان ثم غافله واعتدى عليه بسلاح أبيض “سكين” فأودى بحياته، واستولى على السيارة ومتعلقات المجني عليه ولاذ بالهرب.

وأرشد عن 2 سلاح أبيض إحداهما المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذا السيارة الملاكي، حافظة نقود، الهاتف المحمول المستولي عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.