كواليس فيديو تقييد لص في عامود إنارة بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورة يظهر خلالها شخص مقيد في أحد الأعمدة بمحافظة الشرقية ، بعدما رصدتها المتابعة الأمنية.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 23 الجاري، تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية.

وبالانتقال ضبط المذكور سائق -مقيم بمحافظة الدقهلية- وتقابل مع مالك الدراجة.

وبسؤاله أقر بمساعدة الأهالي من ضبط المذكور أثناء محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.