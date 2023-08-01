كواليس فيديو اعتداء شخص على شقيقه ووالدته بالضرب في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء صاحب الحساب باعتداء شخص على شقيقه ووالدته بالضرب والسب، وإصابة شقيقه بسلاح أبيض وتهديدهم بالحبس بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص ورود بلاغات لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بين طرف أول: صاحب الحساب القائم بالنشر ووالدته وشقيقه، وطرف ثان: شقيق والدته، لوجود خلافات عائلية حول الميراث تبادلا على إثرها الاتهامات فيما بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.