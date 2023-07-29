كواليس فيديو اعتداء شخص على زوجته بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر موقع “فيس بوك” يتضمن اعتداء شخص بالضرب على سيدة بسلاح أبيض بروض الفرج.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء شخص بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجاري، تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من مالك مخبز مصاب بجروح متفرقة بالجسم وشقيقته، عن تضررهما من زوج الثانية، لتعديه عليهما بالضرب، أثناء تواجدهما بالمخبز ملك الأول، لوجود خلافات عائلية بين المشكو في حقه والثانية، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، أقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.