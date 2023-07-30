كواليس فيديو اختفاء سيدة في القاهرة: «خلافات زوجية دفعتها لترك المسكن»

كشفت أجهزة الأمن عن تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تغيب سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها ربة منزل، وتبين أنها طرف والدتها بمحل إقامتها بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وباستدعائها حضرت صحبة والدتها وقالت إنه توجد خلافات بينها وزوجها، واعتاد الاعتداء عليها بالضرب، وعلى إثر ذلك تركت مسكنها بمحض إرادتها والإقامة طرف والدتها، وأيدت والدتها ما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.