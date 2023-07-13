كواليس صورة لطفل يقود سيارة ميكروباص في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لصورة طفل يقود سيارة “ميكروباص” في منطقة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبإجراء أمكن تحديد السيارة المشار إليها، واتضح أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفي للسيارة، وحجز السيارة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.