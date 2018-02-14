كواليس حلقة نيكول سابا مع غادة عادل فى تعشب شاى

أحمد حمديتحل النجمة الكبيرة نيكول سابا ضيفة، على برنامج " تعشب شاي" الذى تقدمه الفنانة غادة عادل على شاشة "دى ام سي" وذلك فى موعده الجديد الجمعة، من كل أسبوع، فى تمام الساعة التاسعة مساء فى حلقة خاصة بعنوان: " الجمال " تتحدث خلالها عن الجمال ومقاييسه وهل اختلفت مقاييس الجمال زمان عن الآن وعن وسائل

أحمد حمدي

تحل النجمة الكبيرة نيكول سابا ضيفة، على برنامج ” تعشب شاي” الذى تقدمه الفنانة غادة عادل على شاشة “دى ام سي” وذلك فى موعده الجديد الجمعة، من كل أسبوع، فى تمام الساعة التاسعة مساء فى حلقة خاصة بعنوان: ” الجمال ” تتحدث خلالها عن الجمال ومقاييسه وهل اختلفت مقاييس الجمال زمان عن الآن وعن وسائل الاتصال الحديثة كالانستجرام ودورها فى حياة نجوم الفن وهل تفتح الباب أمام منافسة بعيدا عن فنهم وما يقدمونه من أعمال سينمائية وتليفزيونية وماهى الموضة الآن فى الجمال من وجهة نظرها وهل تفرض الميديا مقاييس للجمال وكيف فتح جمالها الباب واسعا امامها للتمثيل وكيف استطاعت بعد ذلك ان تثبت نفسها كممثلة وتخرج فى ادوارها عن اطار البنت الجميلة وتتحدث عن الغناء وحبها له واى المجالين اقرب لها هل التمثيل أم الغناء؟ ويتطرق الحوار الى اعمالها التى قدمتها طوال مشوارها وابرز النجوم الذين عملت معهم كذلك الشخصيات التى ساندتها ووقفت الى جانبها جديدها فى السينما والتليفزيون.

وفى فقرة ” المواهب الصغيرة ” تستضيف غادة عادل ونيكول سابا الطفل الموهوب عبد الله عمرو بطل العالم فى الاسكواش تحت 13 سنة والذى فاز فى بطولة العالم الأخيرة التى شاركت فيها اكثر من 64 دولة واستطاع أن يرفع اسم مصر عاليا ويفوز ببطولة العالم بعد فوزه فى 6 مياريات حتى وصوله للنهائئ مع لاعب الهند فى المانيا وحديث عن حبه للعبة الاسكواش ومستقبله وأحلامه وطموحاته فى هذه اللعبة.