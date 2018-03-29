كواليس جلسة أوبر وكريم بالبرلمان

شهدت جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، مع ممثلي شركات النقل الذكي حول مشروع قانون “تنظيم خدمات للركاب النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات ” المرسل من الحكومة، اعتراضات واسعة لممثلي التاكسي الأبيض الذين حضروا الجلسة ، وسط توافق لممثلي شركات أوبر وكريم وبينك تاكسي.

وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ممثلي شركات أوبر وكريم وبينك تاكسي، أعلنوا موافقتهم علي القانون ولم يبدوا أي تحفظات علي مشروع القانون، مضيفا أن ممثل التاكسي الأبيض أعلن اعتراضه علي المادة ١٢من المشروع، والتي تسمح بإدخال التاكسي الأبيض إلى منظومة الشركات العاملة في القطاع مع إعفاء التاكسي من دفع رسوم إضافية ٢٥٪ من رسوم المرور التي يتحملها العاملون داخل شركات النقل الذكي وفقا لمشروع القانون .

وأشار- في تصريحاته لـ “المال” -إلى أن التاكسي الأبيض رفض أيضا المادة التي تنص علي إلزام سائقي أوبر وكريم وغيرهما من الشركات بوضع استيكر لاصق علي السيارة يحمل شعار الشركة، مع فرض غرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه و لا تزيد عن ٢٠ألف جنيه، مطالبين بأن يتم تغيير أرقام ألواح السيارات وليس الاكتفاء باستيكر يمكن نزعه في أي وقت، إلا أن مقترحهم تم رفضه.

وأ وضح أن اللجان البرلمانية الأربع الحاضرة لجلسة الحوار، وهي الاقتصادية والاتصالات والخطة والموازنة و النقل، رفضت أيضا مقترحا تقدم به ممثل التاكسي الأبيض لإنشاء كيان تحت اسم ” اتحاد عام سيارات الأجرة ” بمجلس إدارة مكون من 7-9 أفراد، ويخدم مصالح كل أنواع سيارات الأجرة بالجمهورية، منوها بأن النواب طالبوه بإقامة شركة وإطلاق تطبيق خاص بها بدلا عن ذلك، خاصة وأن القانون يخاطب الشركات التي تعمل من خلال تطبيقات تكنولوجية.

ولفت إلي نفي ممثلة “بينك تاكسي” عن انتهاج الشركة لفكرة العنصرية من خلال حرصها علي التعامل مع سائقات، مؤكدة أن السبب في ذلك بعيد تماما عن العنصرية، ولكن لتلبية احتياجات السيدات ممن يفضلون الركوب مع سائقات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 20 مارس الجارى، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتى “أوبر” و”كريم”، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.

و قررت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.

وتقدمت شركتا “أوبر” و”كريم”، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، لبطلان حكم القضاء الإداري المُقر به وقف نشاط الشركتين في مصر، وإلغاء كل التراخيص في ذلك.