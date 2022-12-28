كواليس جديدة بصفقة «باكين» عقب تلقى عرض بسعر 29.5 جنيه

تتوالى تطورات صفقة الاستحواذ على شركة «البويات والصناعات الكيماوية – باكين»، فى ظل تلقى عرض جديد من «إيجل كيميكالز» بسعر 29.5 جنيه، ليكون أعلى نصف جنيه عن سابقه الخاص بـ«الأصباغ الوطنية».

يشار إلى أن «باكين» أفصحت للبورصة المصرية منذ أيام قليلة عن تلقيها عرض شراء غير ملزم من «إيجل كيميكالز» للاستحواذ على نسبة %76 من أسهمها كحد أدنى وحتى %100، وذلك بسعر مبدئى 29.50 جنيه للسهم، سبقه عرض آخر لصالح «الأصباغ الوطنية» بقيمة 29 جنيهًا فقط.

وكشف مصادر مطلعة لـ«المال»، أن «الأصباغ الوطنية» بدأت عمليات الفحص النافى للجهالة بالفعل ودراسة الوضع الداخلى لـشركة «باكين» منذ حوالى 3 أسابيع.

ونفت المصادر وجود أى مفاوضات حالية مع شركة الأصباغ الوطنية لرفع سعر العرض المقدم، موضحين أنها قد يزيد بناء على نتائج الفحص المُنتظر ظهورها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن العرض الجديد من المفترض أن تتم مناقشته بأقرب مجلس إدارة مقبل، لبحث إمكانية السماح ببدء عمليات الفحص النافى للجهالة.

الجدير بالذكر، أن الفترة الأخيرة شهدت منافسة كبيرة على شراء «باكين»، فخلال يوليو الماضى تقدمت شركة سايباد للاستثمار الصناعى بعرض شراء بسعر أولى 16 إلى 16.5 جنيه، قبل أن تعدله فى أغسطس إلى 16.5 – 18.75.

كما عرضت بعد ذلك «العالمية لمواد البناء والكيماويات» الاستحواذ بنحو 17.5 إلى 18.5 جنيه، إلا أنها انسحبت هى و«سايباد» من المنافسة، لتظهر شركة الأصباغ الوطنية مؤخرًا بسعر 29، وفى النهاية «إيجل كيميكالز» بقيمة 29.5 جنيه.

وفيما يتعلق بأرض «القبة»، المملوكة لـ«باكين» قال إن الشركة تقدمت بالفعل لمحافظة القاهرة لتحويل الغرض من صناعى لسكني، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على قيمة العروض المقدمة.

وتمتلك «باكين» قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر بمنطقة القبة، كان مقامًا عليها مصنع سابقًا، قبل أن يتم هدمه بغرض تحويلها إلى النشاط السكنى، ولديها مصنع بمنطقة العبور، وآخر فى دولة ليبيا مملوك لأحد كياناتها التابعة بنسبة مساهمة تبلغ %50.

وتتولى «إيليت» للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، كما تم تعيين مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية مستشارًا للصفقة.

ويتوزع هيكل ملكية «باكين» بواقع %44.63 لصالح «القابضة للصناعات الكيماوية»، و%10.52 لبنك مصر، وبنسبة %7.73 لشركة «M N A» للاستثمار الصناعي، وبنحو %5.20 للمستثمر السيد صابر السيد حميد، والباقى أسهم حرة التداول فى السوق، وذلك وفقًا لآخر إفصاحات الشركة للبورصة المصرية.

وتحولت «باكين» للخسارة العام المالى الماضي، بعدما سجلت خسائر بلغت 408.25 ألف جنيه، مقابل 52.75 مليون أرباحًا بالفترة المناظرة.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال العام المالى الماضى إلى 860.2 مليون جنيه، مقابل 850 مليونًا فى 2020 – 2021.

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