كواليس تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية لفترة ثانية

نائب العريش يوصي الرئيس بسيناء وأهلها.. وآخر يقاطعه لإلقاء الشعر.. وحضور النواب قبل الجلسة بساعتين وإلزامهم بالجلوس داخل القاعة الرئيسية

ياسمين فواز



شهدت جلسة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية خلال الجلسة العامة الخاصة التي عقدها مجلس النواب، اليوم السبت، كواليس خاصة باللحظة التاريخية التي تشهدها مصر لأول مرة منذ عام ٢٠٠٥ نستعرضها خلال النقاط الآتية:

١- حضور مبكر النواب

حضر كافة النواب قبل موعد الجلسة العامة بساعتين وانتظارهم داخل القاعة الرئيسية للمجلس طوال هذه الفترة.

٢- توصية نائب سيناء



أوصى النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، الرئيس السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية أمام النواب، وقبل إلقاء خطابه بأهل سيناء، وقال للرئيس: “أوصيكم بسيناء وأهل سيناء”، وهو ما رد عليه الرئيس بابتسامة رقيقة.

وكشف نائب العريش أن سيناء هي قضية الوطن الأساسية، والحفاظ عليها هو أهم أولويات الفترة الحالية، لتحريرها من الإرهاب مثلما تم استردادها من العدو في السابق بدماء جميع فئات الشعب وطوائفه.

وأضاف إنني أتفاءل بالفترة المقبلة من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأرى أنها ستكون فترة الأمان والاستقرار لكل ربوع مصر، وفي مقدمتها سيناء.

وتابع: نتمنى بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، بإتمام العملية الشاملة سيناء 2018، أن تتم إعادة تعمير سيناء بما يختلف عن الأسلوب السابق الذي أدى إلى خلق الوضع الإرهابي الحالي، ولذلك فإنني أطالب بعد انتهائها أن يتم إعادة تقييم جميع المشروعات الحالية التي تتم على أرض سيناء.

٣- نائب الشعر

وقاطع النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمراسم حفل “اليمين الدستورية”، قائلًا قصيدة مشيدة بجهود الرئيس، فيما قال الرئيس: “طالما ربنا معانا حال البلد هيتصلح.. لا السيسى ولا غيره.. ربنا يحفظ مصر ويحميها”.

وكشف النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، والذي ألقى قصيدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء خطابه الموجه للشعب، خلال الجلسة الخاصة التي عقدت، اليوم السبت، وبعد أدائه اليمين الدستورية، عن كواليس هذه القصيدة، والتي تحمل عنوان “تعيشي يا مصر”.

وقال عمارة، إنه ظلَّ أسبوعا يكتب هذه القصيدة حتى يلقيها خلال الجلسة المخصصة لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، وذلك حبا فيه، مشيرا إلى أنه سلمها إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مطالبا إياه أن يسلمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

٤- برلمانية تدعو للسيسي

فيما قالت برلمانية للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تأديته لليمين الدستورية للولاية الرئاسية الثانية: “لولا ربنا كرمنا بيك يا ريس كان زمانا لاجئين، ولم يكن لدينا أرض”، متابعة: “ربنا يعزك ويصونك ويخليك لأولادك وللأمة العربية”.

ليعقب ذلك ابتسامة السيسي عند استكمال خطابه وذكره لدوره للمرأة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية لتنصيبه رئيسا للجمهورية لفترة ولايه ثانية فى جلسة خاصة بمقر مجلس النواب اليوم السبت عملا بحكم المادة 144 من الدستور والمادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وشهدت مراسم التنصيب عزف للموسيقي العسكرية السلام الوطنى وإطلاق المدفعية 21 طلقة احتفالا بالجلسة التاريخية التى يدلى فيها رئيس مُنتخب أول قسم رئاسى أمام مجلس النواب منذ عام 2005.

يشار إلى أن جلسة اليوم السبت حضرتها عدة شخصيات عامة على رأسهم حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.