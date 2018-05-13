كواليس القرارات الاقتصادية أبرز فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :تشهد برامج توك شو الليلة مناقشة عدد من القضايا والأحداث أبرزها كواليس القرارات الاقتصادية في مصروبحسب رصد المال، فأبرز القضايا والأحداث المثارة كالتالي: كواليس القرارات الاقتصادية خلال السنوات الماضية موضوع "الحياة اليوم"يستضيف برنامج "الحياة اليوم" على قن

رحاب صبحى :

تشهد برامج توك شو الليلة مناقشة عدد من القضايا والأحداث أبرزها كواليس القرارات الاقتصادية في مصر

وبحسب رصد المال، فأبرز القضايا والأحداث المثارة كالتالي:

كواليس القرارات الاقتصادية خلال السنوات الماضية موضوع “الحياة اليوم”







يستضيف برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة فى السابعة مساءً ، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، كل من هشام عز العرب رئيس بنك البنك التجاري الدولي، محمد الإتربي رئيس بنك مصر.



ويدور الحوار عن سوق المال والأعمال، والوادئع والميزانية واحتياطي النقد الأجنبي، وكواليس القرارات الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.





مواجهة الإحباط والاكتئاب، على الأولى فى” مصر النهاردة “



يحل الدكتور أحمد عكاشة رائد الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لهيئة علماء مصر ، ضيفًا على الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج “مصر النهاردة” على شاشة القناة الأولى فى العاشرة مساءً.



ويكشف عن نتائج أخر الدراسات العلمية عن أكثر الأمراض النفسية انتشارا بين المصريبن، وكيف نستطيع مواجهة الإحباط والاكتئاب، وهل أثرت الأحداث السياسية على تكوين الشخصية المصرية.



وكيف تتعامل الأسرة مع المراهقين بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وما هي خطورة السوشيال ميديا على سلوك وأخلاق الشباب.

استعدادت هيئة السكك الحديدية لشهر رمضان فى “رأى عام” على ten



يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد ، ببرنامج “رأى عام” على قناة ten فى الثامنة مساءً و فى الفقرة الأولى الدكتورة نيفين القباج، مدير برنامج كرامة وتكافل ومساعد أول وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وحديث عن برنامج “كرامة وتكافل” مظلة الدولة لحماية الفقراء.



وفى الفقرة الثانية من البرنامج يحضر الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل لشئون المترو والسكة الحديد، ويرد على أسئلة ما هى خطة وزارة النقل لاستعادة مترو الأنفاق عافيته بعد مطبات الديون المتراكمة؟ وما هو موعد دخول القطارات الجديدة المكيفة للخدمة؟ وكيف استعدت هيئة السكك الحديدية لشهر رمضان.

وثائق التأمين للمصريين فى الخارج فى ” النبض الامريكى “على القاهرة والناس



يستضيف برنامج “النبض الأمريكى” الذى يقدمه الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، عبر قناة القاهرة والناس فى الثالثة صباحاً ، المهندس محمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، وعصام السيد المدير العام لإدارة الحوادث.



ويتطرق الحوار ببرنامج “النبض الأمريكى”، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بوثائق التأمين للمصريين فى الخارج.





