كواليس استيلاء لص على حقيبة عملات من أجنبي داخل القاهرة

استولى أحد اللصوص على مبلغ من العملات الأجنبية من شخص أجنبي أثناء تواجده في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، بعدما استدرجه بدعوى تغيير الأموال للعملة المحلية، ثم غافله وسرق المبلغ من حقيبة داخل سيارته الخاصة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بالسرقة وصاحب محل يتاجر في العملة الأجنبية لتغييره الأموال للسارق.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، اتهم فيه آخر بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي من عملات أجنبية، من داخل السيارة الخاصة به أثناء معاينة المشكو في حقة السيارة للشراء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص -مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”.

وأضاف أنه سبق تعرفه على المجني عليه والاتفاق معه على التقابل، لتغيير المبلغ المالي الخاص بالمجني عليه، وفور وصوله لمغافلته واستولى منه على المبلغ المالي، ثم استبدل المبلغ المالي إلى العملة المحلية من مالك محل -مقيم بمحافظة الجيزة- مع تسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه، وإنفاقه باق المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية.

وأمكن ضبط شقيقه وبحوزته جزء من المبلغ المالي، وأقر بعلمه بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

وباستهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

ولفت إلى أن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها، وكذا من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي، واتخذت الإجراءات القانونية.