كواليس اجتماع محمود توفيق بأمين مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الثلاثاء- محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حاليًا، لتمثيل المجلس في فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي تستضيفه الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5 حتى 8 سبتمبر 2022.

وخلال اللقاء، تبادل الرؤى حول التوصيات الصادرة عن المؤتمر، فضلاً عن عدد من الموضوعات المُقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمجلس.

وأشاد الأمين العام للمجلس خلال المُقابلة بالإجراءات التنظيمية التي اضطلعت بها الوزارة لاستضافة ورئاسة فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، لخروجه على النحو المرجو والمأمول.

وأعرب عن تقدير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدور مصر الرائد تجاه وطنها العربي في كافة المجالات الأمنية.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية، بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي.

وشدد على إلتزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة من خلال المُشاركة الفعالة، بمُختلف أنشطة المجلس لمُواجهة التحديات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.