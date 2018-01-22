كواليس اجتماع كريم بسائقيها عقب دعوات الإضراب

الكباتن اقترحوا التسجيل بالرقم القومى.. وينتظرون قانون المرور





الخدمة لم تتأثر بالدعوات والشركة تتحمل المخالفات المرورية

محمد فتحى

اجتمعت شركة كريم، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، بالأمس مع كباتن الشركة، على خلفية دعواتهم بالإضراب اليوم، لحمايتهم من حوادث السرقة والقتل، وذلك على خلفية تعرض أحد سائقيها لسطو مسلح أودى بحياته منذ أيام، فضلا عن مطالبهم بتسوية موقف كباتن الشركتين، عند التعامل مع لجان المرور.

وقالت رنا غنيم، مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة، لـ”المال” إن خدمات الشركة سارية بشكل منتظم حتى الآن، مؤكدة أن الشركة استمعت بالأمس لكافة مطالب السائقين لبحث إمكانية تنفيذها بدافع حرصها على إزالة كافة العقبات التى واجهت كباتنها فى الفترة الأخيرة، وتفعيل كافة الآليات التى تضمن أمن السائق أثناء القيام بعمله.

وأوضحت أن معظم مطالب السائقين ركزت على ضرورة القيام بتحديثات داخل التطبيق تعزز أمنهم أثناء العمل، إذ اقترح بعضهم ربط التسجيل بالرقم القومى وضرورة وجود صورة للعميل فى التطبيق على غرار ما يحدث مع الكباتن نفسهم لضمان أمن العملاء، كما طالبوا بالمساهمة فى سرعة الانتهاء من قانون المرور الجديد لتقنين أوضاعهم.

ونوهت بأن وضع سائقى كريم قانونى لكن مشكلتهم مع اللجان قد تعود إلى تأخر صدور القانون بشكل رسمى، فى الوقت الذى يحرص فيه رجال الشرطة على تأدية واجبهم، مؤكدة ان الشركة تتحمل كافة المخالفات المرورية التى يتعرضون لها أثناء العمل.

وأوضحت غنيم أن الشركة ستبحث مطالب الكباتن لمعرفة ما يمكن تطبيقه منها، لكن لم يتم الاستقرار على مقترح بعينه حتى هذه اللحظة، مشددة على حرص الشركة على تعزيز امن السائقين أثناء تأدية عملهم

كان عدد من سائقى «كريم» ونظيرتها «أوبر»، قد دعوا إلى تنظيم إضراب شامل اليوم الإثنين، وشملت قائمة مطالبهم التى نشرتها صفحة «سائقى وشركاء أوبر فى مصر»، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، البالغ عدد أعضائها 45 ألف شخص، ضرورة إثبات هوية العميل، لحمايتهم من حوادث السرقة والقتل، وأيضا تسوية موقف كباتن الشركتين، عند التعامل مع لجان المرور، وأخيراً صرف الحوافز و«البونص» الشهرى.

يذكر أن خدمات «كريم» متاحة حاليا فى 14 مدينة، منها الإسكندرية والساحل الشمالى، خلال إجازة الصيف، بالإضافة إلى 8 مدن أخرى فى الدلتا، تضم المحلة، وبنها، ودمنهور، والمنصورة، وطنطا، وكفر الدوار، ودمياط، والزقازيق، و3 مدن بالقناة، هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

ويعمل على منصتها الإلكترونية نحو 80 ألف كابتن، تستهدف زيادتهم إلى 100 ألف، بنهاية الربع الأول من 2018، وفق تصريحات سابقة لرامى كاطو، رئيس الشركة بمصر.