«كوالكوم تكنولوجيز» توافق على رعاية نادي مانشستر يونايتد

وقع نادي “مانشستر يونايتد” صفقة رعاية رئيسية مع شركة “كوالكوم تكنولوجيز” ، ستُعرض بموجبها علامة “سناب دراجون” التجارية التابعة للشركة على قمصان النادي، بحسب وكالة بلومبرج.

ستصبح “سناب دراجون” شريكاً على صدر قميص “مانشستر يونايتد” من بداية موسم 2025/2024، وسيظهر شعارها على أطقم فرق الرجال والسيدات، حسبما أفاد النادي الإنجليزي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

تبلغ قيمة الصفقة ما يزيد قليلاً عن 60 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) سنوياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر رفض نشر اسمه لأن المعلومات خاصة، والذي أشار إلى أن هذا المبلغ يتجاوز ما دفعته شركة البرمجيات الألمانية “تيم فيور” -الراعي الحالي للطقم- البالغ 47 مليون جنيه إسترليني.

رعاية نادي مانشستر يونايتد

رفض فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أشهر أندية كرة القدم على مستوى العالم، التعليق على قيمة أو مدة الصفقة.

أعلنت شركة “تيم فيور” اليوم الأربعاء عن عزمها خفض نطاق شراكتها مع النادي بدءاً من الموسم القادم، بعد أن وصف مستثمر ناشط العام الماضي الصفقة بأنها “حكم مروع” بسبب تكلفتها. وكان مقرراً أن تستمر رعاية الشركة للنادي حتى 2026.

إنهاء الصفقة سيؤثر إيجاباً على أرباح “تيم فيور” المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بحوالي 17.5 مليون يورو (18.8 مليون دولار) العام المقبل، ونحو 35 مليون يورو في 2025.

ارتفعت أسهم “تيم فيور” بنسبة 3.4% في بورصة “فرانكفورت” يوم الأربعاء، مسجلة أكبر مكاسب يومية في شهر.