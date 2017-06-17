كوالكوم تستحوذ على نصف مبيعات معالجات الهواتف‎

محمود جمال:كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "إستراتيجيى أناليتكيس" عن نمو سوق معالجات أجهزة الهواتف الذكية التى تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع lte عالميا خلال العام الماضى بنسبة 5%، ليصل إلى 22.3 مليار دولار.وأوضح التقرير أن شركة كوالكوم جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 50%، تلتها

محمود جمال:

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “إستراتيجيى أناليتكيس” عن نمو سوق معالجات أجهزة الهواتف الذكية التى تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع lte عالميا خلال العام الماضى بنسبة 5%، ليصل إلى 22.3 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن شركة كوالكوم جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 50%، تلتها شركة ميدياتك بـ 24%، ثم سامسونج للإلكترونيات بـ10% ، و16% للاعبين الآخرين.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت منافسة شديدة بين مصنعى أجهزة السمارت فون وبالأخص العلامات الصينية على طرح هواتف تدعم lte فى مصر بأسعار رخيصة، وينتظر مشغلى شبكات الاتصالات بالسوق المحلية الحصول على ترددات خدمات الجيل الرابع من أجل تقديم خدمات قيمة مضافة للعميل.