كوارث في أنحاء العالم | أعاصير وسيول وحرائق غابات وانهيار سد

خالد بدر الدينشهدت عدة مناطق من أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، كوارث عدة لاسيما في آسيا. ** انهيار سد- أفادت وسائل الإعلام الرسمية في لاوس يوم الثلاثاء بأن مئات في عداد المفقودين وأن هناك مخاوف من سقوط قتلى جراء انهيار سد تحت الإنشاء لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية مما تسبب في فيض

خالد بدر الدين

شهدت عدة مناطق من أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، كوارث عدة لاسيما في آسيا.

** انهيار سد



– أفادت وسائل الإعلام الرسمية في لاوس يوم الثلاثاء بأن مئات في عداد المفقودين وأن هناك مخاوف من سقوط قتلى جراء انهيار سد تحت الإنشاء لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية مما تسبب في فيضان أزاح في طريقه العديد من المنازل.

وقالت وكالة أنباء لاوس إن الكارثة تركت أكثر من 6600 شخص بلا مأوى ونشرت الوكالة صورا لقرويين يسيرون وسط المياه الطينية حاملين أمتعتهم واعتلى آخرون قوارب خشبية متهالكة أو وقفوا على أسطح بيوت غمرتها المياه.

واستعان المسؤولون بقوارب لإجلاء سكان منطقة سان ساي بإقليم أتيبو، حيث يقع السد، بعد ارتفاع مستويات المياه جراء انهياره بينما أعلنت الشركة التي تبني السد إن الأمطار الغزيرة والسيول أدت لانهياره وأنها تتعاون مع الحكومة لإنقاذ سكان القرى القريبة من السد.

وقال المتحدث باسم شركة (إس.كيه للهندسة والتشييد) لرويترز عبر الهاتف ”ندير فريق طوارئ ونخطط لإجلاء وإنقاذ سكان القرى القريبة من السد الذى انهار حوالي الساعة الثامنة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وكان يحجز وراءه خمسة مليارات متر مكعب من المياه.

وتسعى لاوس الشيوعية، أحد أفقر دول آسيا وأكثرها انغلاقا، لتصدير الطاقة لجيرانها عبر بناء سلسلة سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية.



** حرائق



-وفى اليونان قال رئيس بلدية رافينا لمحطة (سكاي) التلفزيونية إن ما لا يقل عن 60 شخصا لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات المستعرة شرقي أثينا.

وكان شاهد من رويترز قد ذكر اليوم الثلاثاء إنه شاهد جثثا في المنطقة وسمع أنباء عن وجود عدد آخر من القتلى بالموقع الذي يبعد أمتارا عن شاطئ فر إليه المئات للنجاة بأنفسهم.

**سيول وانهيارات أرضية



أما فى فيتنام فقد أعلنت هيئة إدارة الأزمات في بيان إن أغلب الضحايا بسبب سيول وانهيارات أرضية سقطوا في إقليم ين باي الجبلي النائي وتسببت فى مقتل 60 وإصابة 18 واختفاء 7 بسبب العاصفة المدارية سون تنه.

وألحقت السيول والانهيارات الأرضية أضرارا أيضا بأكثر من 12 ألف منزل وبنحو 222400 فدان من المحاصيل خاصة الأرز وقطعت المرور إلى العديد من المناطق في شمال فيتنام.ثارت عواصف مدمرة وسيول ولقى 389 شخصا حتفهم العام الماضي جراء كوارث طبيعية مثل السيول والانهيارات الأرضية وفقا لإحصاءات الحكومة.

ورغم أن العاصفة المدارية تحولت إلى منخفض مداري عند وصولها إلى فيتنام الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عنها في سيول وانهيارات أرضية في عدة مناطق بالشمال. وما زالت المياه تغمر مناطق على مشارف العاصمة هانوي.

وكان 24 شخصا قد لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة أدت إلى سيول وانهيارات أرضية الشهر الماضي في إقليمي لاي تشو وها جيانج الجبليين الشماليين النائيين.

وحذرت هيئة إدارة الأزمات من احتمال حدوث المزيد من السيول والانهيارات الأرضية خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الشمالي من البلاد حتى أوائل أغسطس المقبل.

** زلزال

4-قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 25 شخصا على الأقل أصيبوا يوم الاثنين عندما هز زلزال بقوة 5.8 درجة جنوب شرق إيران بعد أن أدى زلزال في يوم سابق إلى إصابة قرابة 290 شخصا في الغرب فى رابع زلزال في إيران خلال يومين.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر في كرمان هادي سلطاني لوكالة أنباء الطلبة أن فرق الإنقاذ أُرسلت إلى 40 قرية متضررة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 5.5 درجة وقالت إن مركزه كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كرمان. وأضافت أنه ضحل جدا إذ جاء على عمق عشرة كيلومترات فحسب الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من تأثيره.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إن زلزالا قوته 5.9 درجة هز غرب إيران يوم الأحد وأصاب ما لا يقل عن 287 شخصا بعد ساعات من زلزالين ضربا إقليم هرمزجان في الجنوب وقال مجيد سعيدي رئيس هيئة إدارة الأزمات في إقليم كرمان لوكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية اليوم الثلاثاء ”حتى الآن وردت أنباء عن إصابة 25 شخصا أثناء هروبهم بعد الزلزال ونقلوا إلى مستشفيات في مدينة كرمان“.

-وصل الإعصار أمبيل يوم الأحد إلى مدينة شنغهاي، المركز المالي للصين، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وتعطل حركة النقل والشحن وذكر التلفزيون الصيني المركزي (سي.سي.تي.في) أن السلطات ألغت أكثر من 600 رحلة من مطاري المدينة فيما تأثرت أيضا خدمات القطارات السريعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار وصل أولا إلى جزيرة تشونغ مينغ التي تبعد نحو 45 كيلومترا إلى الشرق من المدينة بسرعة رياح بلغت نحو 100 كيلومتر في الساعة قرب عين الإعصار.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن السلطات في المدينة نقلت بالفعل 190 ألفا من المناطق الساحلية بحلول صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن السلطات أجلت أكثر من 42500 شخص في إقليمي تشجيانغ وجيانغسو المجاورين كما عادت أكثر من 28 ألف سفينة من بينها 22900 قارب صيد إلى ميناء تشجيانغ.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي ضربت الصين في الأسابيع الماضية في فوضى إذ دمرت فيضانات أنهار كبرى جسورا وأغلقت طرقا وأوقفت خدمات السكك الحديدية وأجبرت آلاف السكان على ترك مساكنهم.

في السياق ذاته، قال مسؤولون إن عدة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول يوم الثلاثاء، تأكد أن اثنين منها نتجا عن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.ولم يتضح حتى الآن سبب وموقع انفجار ثالث ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

تأتي هذه الانفجارات بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا في هجوم انتحاري بالقرب من مطار كابول أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه ورغم تزايد التكهنات بإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، حذر مسؤولون أمنيون من احتمال تصاعد العنف قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل.