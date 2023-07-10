«كهروميكا» تفوز بمناقصة تدشين خط كهرباء «الدلتا الجديدة - أكتوبر» بقيمة 510 ملايين جنيه

فازت شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية «كهروميكا» بمناقصة إنشاء الخط الهوائى مزدوج الدائرة «الدلتا الجديدة – أكتوبر» بقيمة تصل إلى 510 ملايين جنيه، شاملة جميع الرسوم والضرائب بما فيها «القيمة المضافة».

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن «كهروميكا» إقتنصت المناقصة بعد تفوق عرضها المالى والفنى على 3 شركات أخرى متنافسة، وجار توقيع العقود خلال أيام بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضافت المصادر أن إجمالى أطوال الخط يصل إلى 27 كيلو مترا، وبجهد نحو 220 كيلو فولت.

وأوضحت أنه سيتم تمويل المشروع ضمن خطة المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما يتم السداد عن طريق الدفع المباشر، ويصل إجمالى مدة تنفيذ الخط لنحو 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المصادر أن الخط الكهربائى سيتم تنفيذه لصالح مشروع الدلتا الجديدة والذى سيسهم فى إضافة %30 إلى الرقعة الزراعية، ويرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أن قيمة التأمين الابتدائى تتخطى 10 ملايين جنيه ، فيما تصل فترة ضمان المهمات الموردة والمنفذة بالمشروع إلى 24 شهرا من تاريخ الاستلام الخاص بالخط، موضحة أن مدة تنفيذه تبدأ خلال الربع المالى الجارى وذلك بنظام تسليم المفتاح.

وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة عبر تدشين 17 محطة محولات جديدة 8 منها بجهد 220، و66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد.

وانتهت المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ محطة محولات متنقلة بوادى النطرون خلال أقل من 3 أشهر لبدء أعمال الزراعة فى 300 فدان بالمنطقة فى أكتوبر الماضي، ويتطلب تشغيل المحطة المتنقلة إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 65 كيلو مترا فى مدة زمنية قصيرة تعتبر غير مسبوقة، خاصة وأن إنشاء هذه اﻷعمال يتطلب فترة لا تقل عن 6 إلى 8 أشهر.