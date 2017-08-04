كهربا يُثير غضب السعوديين بهذه اللقطة بعد مباراة الإتحاد والإتفاق

متابعات: رد النجم المصرى محمود كهربا لاعب فريق اتحاد جده السعودى على الاتهامات التى وجهت إليه بعد المشادة التى حدثت عقب لقاء الاتفاق مساء الجمعة ضمن منافسات بطولة تبوك الودية.وقال كهربا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" :"من يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط، نحترق ونستفز ومع ذلك سوف نعود

متابعات:

رد النجم المصرى محمود كهربا لاعب فريق اتحاد جده السعودى على الاتهامات التى وجهت إليه بعد المشادة التى حدثت عقب لقاء الاتفاق مساء الجمعة ضمن منافسات بطولة تبوك الودية.

وقال كهربا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر” :”من يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط، نحترق ونستفز ومع ذلك سوف نعود، موعدنا الدوري ياجمهور الذهب، وكل الاحترام والتقدير لرجال الداخلية الاوفياء”.



وكانت بعض الجماهير قد اتهمت النجم المصرى بالاساءة إلى قوات الأمن التى تدخلت لحظة وقوع المشادة بينه وبين إدارى فريق الاتفاق عقب نهاية اللقاء.

وخسر فريق الاتحاد بثلاثية نظيفة وذلك قبل أسبوع من انطلاق الدوري السعودى حيث يفتتح مواجهاته بلقاء الباطن.