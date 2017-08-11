كهربا يسجل في خسارة الاتحاد بالدوري السعودي

- شيفو يشاهد سقوط الأهلي من علي الدكة - ستانلي يقود القادسية لقلب الطاولة علي الرائد علي المصري: فجر فريقا الباطن والاتفاق مفاجأتين من العيار الثقيل في افتتاح مسيرتهما بالموسم الجديد للدوري السعودي لكرة القدم وتغلب الأول على مضيفه اتحاد جدة 3 / 1 فيما فاز الآخر على أهلي جدة 2 / 1 اليوم

– شيفو يشاهد سقوط الأهلي من علي الدكة



– ستانلي يقود القادسية لقلب الطاولة علي الرائد





علي المصري:

فجر فريقا الباطن والاتفاق مفاجأتين من العيار الثقيل في افتتاح مسيرتهما بالموسم الجديد للدوري السعودي لكرة القدم وتغلب الأول على مضيفه اتحاد جدة 3 / 1 فيما فاز الآخر على أهلي جدة 2 / 1 اليوم الجمعة في المرحلة الأولى من المسابقة والتي شهدت فوز القادسية على الرائد 2 / 1.

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (استاد الجوهرة المشعة) في جدة، سجل البرازيلي إديسون تراباي المنضم حديثا لفريق الباطن هدفين ليقود الفريق لفوز ثمين للغاية على مضيفه الاتحاد.

وأحرز تراباي هدفيه في الدقيقتين الثامنة و68 وأضاف مواطنه وزميله جورج بيريرا دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 89 فيما أحرز المصري محمود عبد المنعم كهربا هدف حفظ ماء الوجه للاتحاد في الدقيقة 88.





ويعد هذا الفوز تاريخيًا للباطن حيث أنه الأول في دوري المحترفين بعد مشاركة على مدار موسمين، فلم يحقق الفريق أي فوز الموسم الماضي.

وتغلب الاتفاق على الأهلي بهدفين سجلهما هزاع إبراهيم الهزاع في الدقيقتين 57 و69 مقابل هدف سجله السوري عمر السومة في الدقيقة 55، وجلس محمد عبدالشافي علي مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

وقلب القادسية تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على ضيفه الرائد، الذي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي واندر لويز في الدقيقة 22 اثر تمريرة من زميله عبد العزيز الجمعان.