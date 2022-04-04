رياضة

كهربا: جمهور وإدارة الزمالك لهم فضل علي.. وشيكابالا الأحرف في مصر

وقال كهربا، سيد عبد الحفيظ هو أفضل مدير كرة عملت معه.
إسلام مصطفى 9:38 م, الأثنين, 4 أبريل 22 9:38 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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تحدث محمود عبدالمنعم كهربا، عن الفارق بين الأهلي والزمالك، مُبينًا أن الأول يوجد فيه نظام معروف للجميع منذ زمن بعيد، لذلك هو النادي رقم 1 في مصر، بعكس القلعة البيضاء التي تتأثر بسبب تغير الإدارات المتتالي، مما يؤثر على اللاعبين.

وقال كهربا، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية القاهرة والناس: سيد عبد الحفيظ هو أفضل مدير كرة عملت معه. بعض اللاعبين المصريين يكونون بحاجة لمن يسيطر عليهم، خصوصصا حاليا بسبب كثرة الأموال.

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وأضاف: إذا كان الأمر بيدي لاختيار لاعبين من الزمالك ينضمون إلى الأهلي، فسأختار أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

وتطرق كهربا للحديث عن واقعة شعر بالإهانة بسببها في منتخب مصر، حيث قال: كنت بحاجة إلى الإعارة لكي أشارك وأعود لمنتخب مصر خلال هذه الفترة، بعدها طلب أحد أفراد الجهاز الفني مجموعة من الفيديوهات الخاصة بي كي يعرضها على كيروش، وقتها شعرت بالإهانة ورفضت.

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وأتم كهربا حديثه بإبداء رأيه في محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، مُبينًا أنه الأحرف في مصر – على حد تعبيره – مؤكدًا في الوقت نفسه على حبه لجماهير الزمالك رغم تعرضه للإساءة في الفترة الأخيرة من جانبهم، نافيًا أنه قد يكون أخطأ في حق القلعة البيضاء، حيث قال: رسمت طريقي ومستقبلي مع الأهلي، الأمر صعب من الطرفين، جمهور وإدارة الزمالك لهم فضل علي.

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بقلم إسلام مصطفى

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