كهرباء وتحلية مياه «بورسعيد الجديدة» تدخل الخدمة (صور)

انتهت الهيئة الهندسية من أعمال إنشاء محطة الكهرباء وتحلية المياه بمدينة سلام مصر “بورسعيد الجديدة”

وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدور الهيئة فى إنجاز الأعمال والمرافق الرئيسية فى وقت قياسي لم يتجاوز ٣ سنوات لافتا إلى أن محطة تحلية مياة البحر تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣ كمرحلة أولى بتكلفة حوالي ٢ مليار ونصف مليار، و تعمل على تغذية مدينة سلام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة حوالي ٢مليون مواطن

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول مكونات ومراحل إنشاء محلية تحلية المياه، وكيفية سير العمل بداخلها.

ولفت إلى أن المحطة تعمل بطاقة ٢٥٠ ألف م٣، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن، مشيرا أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ ٢مليار ونصف

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة لمعالجة مياه البحر في مصر.

تتكون المحطة من خطين بطول ٦٥٠م وقطر ١٨٠٠ م ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد، كما يتم التحكم بها أتوماتيكيا، وفق المحافظ.

وأوضح المحافظ أنه يتم ضخ ما يقرب من ٢مليار م٣ من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، فضلا عن أقامة محطة أخري لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة.

فيما تفقد المحافظ أقسام ووحدات محطة محولات الكهرباء بتكلفة ٢٢٥ مليون جنيه وتعمل بطاقة ١٢٠ ميجاوات.













محطة الكهرباء وتحليل المياه

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه تم تنفيذ محطة محولات” كهرباء” بمدينة سلام بطاقة ١٢٠ميجاوات، وبتكلفة تبلغ ٢٢٥ مليون جنيه، وتعمل على تغذية منطقة الاسكان الإجتماعي بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، كما تشمل المحطة ٤ محولات، بطاقة ٤٠ ميجا لكلا منهم.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام ووحدات محطة محولات الكهرباء، مستمعا لشرح تفصيلي من أحد المختصيين حول ٱلية ٱلية العمل وتوزيع الكهرباء من خلال المحطة ، مشيدا بمستوى تصميم المحطة و تنفيذها في وقت قياسي