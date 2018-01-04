كهرباء شمال الدلتا تستثمر 600 مليون جنيه فى تطوير مراكز التحكم

عمر سالم انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، من ضخ 600 مليون جنيه استثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، لتوسعة وتطوير مراكز التحكم فى بعض المحافظات. وكشفت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس الشركة، أن الاستثمارات التى تم ضخها، تمثل جزءا من المخصصات التى وفرتها الشركة القابضة

عمر سالم

انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، من ضخ 600 مليون جنيه استثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، لتوسعة وتطوير مراكز التحكم فى بعض المحافظات.

وكشفت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس الشركة، أن الاستثمارات التى تم ضخها، تمثل جزءا من المخصصات التى وفرتها الشركة القابضة للكهرباء، للشركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺧﺎص ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ «ﺍﻷﻫﻠﻰ» ﻭ «ﻣﺼﺮ»، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ.

وأضافت الشافعى، أن شركتها تهدف إلى توسعة وتطوير مركز تحكم الدقهلية، وطرحت مناقصة لإنشاء مركز تحكم فى كفر الشيخ، ويصل إجمالى تكلفة تنفيذهما لنحو 350 مليون جنيه، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤرتقب ﺃﻥ يتم الانتهاء منهما خلال عام.

ﻭﺗﺼﻞ ﺁﺟﺎﻝ ﻗﺮﺽ «ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ» ﺇﻟﻰ 15 ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﺟﻞ ﺳﺪﺍﺩ 12 ﺳﻨﺔ، ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ %18.75، ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %12، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

وأوضحت أن شركة شمال الدلتا، قامت بتركيب وتنفيذ نحو 90 محول كهرباء فى الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضيين، وتقوم حاليا بتغيير الكابلات الهوائية إلى أرضية ومد خطوط كابلات جديدة بطول 60 كيلو متر، واستلمت أكثر من 400 كشك كهرباء جديد.

ﻭﻛﺸﻔﺖ عن ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟى ﺘﺤﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ2000 ﻛﺸﻚ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ، وﺳﺘﺮﻓﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ «ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ» ﻧﺤﻮ 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺳﻤالها ﻧﺤﻮ449 ﻣﻠﻴﻮﻥﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، وﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ.