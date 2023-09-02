كهرباء ريف تنزانيا تتفقد مركز بيانات سموحة التابع للإسكندرية للتوزيع

قام وفد من هيئة كهرباء الريف بدولة تنزانيا بزيارة ميدانية لمركز البيانات (Data Center) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد (18) متدربا يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وكان في استقبالهم لفيف من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وقام المختصين بشرح الخدمات التي يقدمها مركز البيانات فرع الشركة بسموحة، فيما أبدى المتدربين من الوفد التنزاني إعجابهم بالتطور الهائل في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات الموجودة بالمركز.