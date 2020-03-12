«كهرباء القناة» تؤمن محطة مياه الشرب الرئيسية بالإسماعيلية

قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القناه، إن التواصل بين الشركة وأجهزة الحكم المحلي بالمحافظات، تتم من خلال مندوبي الشركة بغرف العمليات بمحافظات القناة الثلاثة بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

وأشار إلى تأمين محطة مياه الشرب الرئيسية بالإسماعيلية بمولدين كهربائيين احتياطيين تلافيا لحدوث طوارئ بالمحطة.

وأضاف في تصريحات له أن الأوضاع فيما يتعلق بمحطات وأكشاك توزيع الكهرباء مستقرة حتى الآن.

وأكد توافر الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء من خلال احتياطات نفذتها الشركة لتأمين الكهرباء بالتزامن مع رفع محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة التسعة فيما تشهد طور سيناء عاصفة ترابية شديدة.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري وموانئ بورتوفيق والزيتيات وإيقاف الأنشطة البحرية وغلق الطريق الواصل بين نويبع وشرم الشيخ بمسافة ١٧٠كيلو.