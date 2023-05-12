كهرباء الإسكندرية تواصل أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بحي المنتزة ثان

قامت إدارة الكهرباء بحي المنتزة ثان بصيانة وعزل وتأمين الكابلات داخل الأعمدة بشارع النبوي المهندس بالمندرة قبلى وإنارة ٨ عامود ليد ، وتوصيل وربط كابل أرضى مقطوع وتأمين الكابلات الأرضية وإنارة ٨عامود ليد و ٥عامود زخرفى زوجى بشارع ٣٠ الجديد بالمندرة قبلى، في ضوء تعليمات الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه ، لإدارة الكهرباء بضرورة مواصلة أعمال رفع الكفاءة لمرفق الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ، تيسيرا على المواطنين.

كما تم إصلاح عطل داخل غرفة التوزيع ومراجعة لوحة التوزيع ومرور التيار الكهربائي للاعمدة والكشافات بشارع ملك حفنى السياحى من امام بنزينة عجلان وصولا إلى محطة قطار الاصلاح ، وانارة ١٠عامود ليد بهذا النطاق. فضلا عن إصلاح اعطال الشبكة الهوائية بشارع العاشر من رمضان وشارع الازهار وشارع النهضة ومتفرعاتهم بأبى قير مما أدى إلى إنارة ١٥كشاف ليد اذرع.

كما قامت إدارة الكهرباء بتوصيل وربط كابل أرضى محترق وإنارة الأعمدة والكشافات وتركيب غرفة تفتيش أرضية بشارع سلمان الفارسى بالعصافرة بحرىإلى جانب اصلاح أعطال الكابلات الأرضية بشارع اللواء حسن كامل وشارع محمد عوض الله وشارع بهجت الدرينى من شارع جمال عبد الناصر العصافرة بحرى وإنارة ٧ أعمدة بهذا النطاق ، ولازالت المتابعة جارية لرفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى بنطاق الحى.