اقتصاد وأسواق

«كن كريتيف» تتعاقد على تقديم خدمات الاستشارات الهندسية لـ38 مشروعا صناعيا

افتتحت فرعين بالسعودية والنمسا
محمد ريحان 6:09 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 6:09 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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كشف الدكتور بهاء وجدي مدير تطوير الأعمال في “كن كريتيف” للاستشارات الهندسية ConCreatve consultancy أن شركته نجحت في تنفيذ الاستشارات لنحو 200 مشروع متنوع ما بين عقاري وصناعي وتجاري في نحو 13 دولة، منذ بداية عملها عام 2014، مشيرا إلى أن الشركة افتتحت مكتبين لها في السعودية والنمسا بجانب مكتبها الرئيسي في مصر.

وقال وجدي ردا على سؤال لـ”المال” خلال مؤتمر صحفي للشركة: إن “كن كريتيف” تعمل حاليا علي تقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة للعديد من المشروعات المختلفة داخل السوق المصرية؛ لافتا إلى أنه تم التعاقد على تقديم الخدمات الاستشارية لنحو 38 مشروعا صناعيا خلال الوقت الحالي، متضمنة مشروعات صناعية مختلفة مثل مواد البناء والصناعات الهندسية وغيرها.

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وأضاف أن التوجه خلال المرحلة المقبلة سيكون للمشروعات الصناعية خاصة أنه سيأتي وقت وتتشبع فيه السوق العقارية، وسنركز أكثر على المجالات الصناعية المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن شركته نجحت خلال السنوات السبع الماضية، منذ بدء عملها حتى الآن، في تقديم استشارات هندسية لأكثر من 50 مشروعا صناعيا، متابعا: لدينا خبرة كبيرة في تقديم الاستشارات الهندسية المتكاملة من حيث خدمات التصميم والإشراف على التنفيذ وغيرها.

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من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب دابوه المدير التنفيذي لشركة كن كريتيف، خلال المؤتمر أن الدولة اتخذت خطوات أحدثت نقلة حقيقية في المجال العمراني والعقاري خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن شركته لديها قائمة كبيرة من المشروعات التي تم تصميمها أو الإشراف على تنفيذها في العديد من المجالات المختلفة.

وتوقع حدوث طفرة مرتقبة في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية والمجمعات الصناعية الجديدة، فضلا عن اقتراب وامكانية تشبع السوق العقارية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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