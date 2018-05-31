كنيسة السيدة العذراء تحتفل بعيد دخول السيد المسيح لمصر

أ ش أ احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة بالقاهرة بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة.وق

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احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة بالقاهرة بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة.

وقال القس متياس عبدالصبور، راعي كنيسة العذراء بحارة زويلة- في كلمته خلال الاحتفالية- إن أرض مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة وهو طفل صغير وأنه جاء إلى بلادنا ليبارك شعبنا ولكى يتمم أيضا ما جاء في النبوات.

وأضاف أن دخول السيد المسيح إلى مصر من أهم الأعياد التي تهتم الكنيسة المصرية بإحيائها، وأن قدوم العائلة المقدسة إلى مصر أنهى عبادة الأوثان في أرضها، منوها إلى أن مصر كان لها الفضل في تأسيس نظام الرهبنة على مستوى العالم على يد القديس الأنبا أنطونيوس.

من جانبه، قدم المهندس مينا إبراهيم وليم عضو لجنة الكنيسة شرحا لتاريخ كنيسة السيدة العذراء مريم «حالة الحديد» الأثرية بحارة زويلة، مشيرًا إلى أن الكنيسة أنشأت في القرن الرابع الميلادي سنه 352م وتعد من أقدم كنائس القاهرة، واستراحت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر وجاءتها من المطرية إلى زويلة ثم مصر القديمة، وبها المغارة والبئر المقدس.

وأضاف أن الكنيسة كانت مقرا للكرسي البطريركي لمدة 360 عامًا بدء من سنة 1300 حتى 1660م، وبها مجموعة كبيرة من الأيقونات والمخطوطات النادرة والتحف الأثرية ومتحف ومزار الآباء البطاركة.

وتنفجر المياه من كل حوائط وأرضيات الكنيسة وهي سبب بركة كبيرة للمكان، وتعد المنطقة مجمع للأديان بها كنيسة السيدة العذراء ومعبدموسي بن ميمون وشارع المعز العامر بالمساجد الأثرية.

وشهدت الاحتفالية افتتاح معرض رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر بعنوان «ملك السلام في أرض السلام»، وتم في بدء الاحتفالية عزف السلام الوطني داخل الكنيسة.

تعد كنيسة زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومارجرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.