«كنوز جروب» للتنمية الممثل التجاري لجمهورية لاتفيا في مصر

المال خاصوقّعت شركة "كنوز جروب" للتنمية والتجارة والمقاولات اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة في دولة لاتفيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتقوم الشركة بمقتضاها بدور الممثل التجاري لجمهورية لاتفيا في جمهورية مصر العربية؛ بهدف إقامة العديد من المشروعات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين

المال خاص

وقّعت شركة “كنوز جروب” للتنمية والتجارة والمقاولات اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة في دولة لاتفيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتقوم الشركة بمقتضاها بدور الممثل التجاري لجمهورية لاتفيا في جمهورية مصر العربية؛ بهدف إقامة العديد من المشروعات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من رجل الأعمال المصري وليد غراب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”كنوز جروب” ومارتين بيرتس، مستشار العلاقات الخارجية لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس التحكيم بالغرفة، بحضور عدد من كبار المسئولين وممثلي غرفة التجارة والصناعة في جمهورية لاتفيا.



والجدير بالذكر أن البروفيسور مارتين بيرتس كان سفير لدولة لاتفيا لأكثر من 20 عاماً في بولندا وإسبانيا وإيطاليا.

عبر وليد غراب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي جعلت من الشركة الممثل التجاري لجمهورية لاتفيا في جمهورية مصر العربية، وقال إنها جاءت لتؤكد الثقة الأوروبية في مكانة مصر الاستراتيجية، والامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها والتي تؤهلها لأن تكون أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وأضاف إن هذه الاتفاقية المهمة ستفتح أفاقا وقنوات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، كما ستمنح رجال الأعمال في البلدين فرصة قوية لإقامة المشروعات المشتركة سواء في مصر أو في لاتفيا في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، والاستفادة من التطور التكنولوجي والصناعي في لاتفيا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مما سينعكس ايجابيا على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

يذكر أن جمهورية لاتفيا كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وبعد استقلالها أصبحت عضو كامل بالاتحاد الأوروبي وجزء من منطقة الشينجن، كما إنها عضو في الأمم المتحدة، ومجلس حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

وتأسست شركة كنوز جروب للتنمية والتجارة والمقاولات عام 2009 كشركة مساهمة مصرية، لتمثل عدة شركات تعمل في مجالات الخدمات البترولية، والاستثمار والتطوير.

حصلت الشركة على عدد من الشهادات الجودة العالمية، منها شهادة الأيزو في الاستثمار العقاري والمقاولات ISO9001:2008، وشهادة الأيزو والنقل والخدمات البترولية ISO 9001:2015.