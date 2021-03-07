كنوز توت عنخ آمون تبدأ دخول فتارين العرض في المتحف المصري الكبير (صور)

خلال جولة وزير السياحة والآثار في المتحف

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأحد بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات الأعمال به، وذلك مع بدء دخول كنوز توت عنخ آمون فتارين العرض بالمتحف.

جاء ذلك برفقة اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف.

وشهد الوزير قيام الأثاريين والمرممين بوضع أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تفقد الوزير التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجي به والذي تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه في هذا المكان.

وتفقد الدرج العظيم والدرج الجانبي حيث تفقد أعمال تثبيت تماثيل الملك سونسرت الأول في مكان عرضها النهائي.

ووجه الدكتور خالد العناني خلال الجولة الشكر لكافة العاملين والأثاريين والمرممين على الجهد المبذول.

وأشار إلى التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد بروح الفريق والجهد المبذول في عملية نقل القطع الأثرية وترميمها ووضعها في فتارين العرض.

المتحف المصري الكبير

كنوز توت عنخ امون