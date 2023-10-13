كندة علوش تدعم غزة: فلسطين دائما بالقلب.. واليوم تجدد الجرح

أعلنت النجمة السورية كندة علوش عن دعمها وتضامنها مع القضية الفلسطينية عبر حسابها الرسمي “انستجرام” اليوم معلقة: “نحن جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصاً علينا نحن السوريين.

وأضافت كندة: “لكن فلسطين دائما بالقلب، واليوم تجدد الجرح، فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم، غير المشروط، ونساعد كل بما يستطيع، ونحكي القصة للأجيال الجديدة، من وجهة نظر أصحاب الحق، كي يعرفوا أن القضية واضحة وضوح الشمس، لا لبس فيها، وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل” .

يذكر أن اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: “بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض”.

وأشار البيان إلى أن طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك”.