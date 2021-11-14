كندا توقف واردات القفازات من «سوبر ماكس» الماليزية

قررت كندا تعليق الواردات من شركة سوبرماكس الماليزية لصناعة القفازات مع انتظارها نتائج تدقيق، بعد أسابيع من حظر الولايات المتحدة الشركة بسبب مزاعم بأنها تستخدم نظام العمل بالسخرة، بحسب وكالة رويترز.

وتخضع المصانع الماليزية، ومنها سوبرماكس، التي تصنع كل شيء من القفازات الطبية إلى زيت النخيل للتدقيق بشكل متزايد بسبب مزاعم بأنها تسيء معاملة العمال الأجانب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في مجال الصناعة.

الولايات المتحدة توقف واردات سوبرماكس الشهر الماضي

وبعد أن أوقفت الولايات المتحدة واردات سوبرماكس الشهر الماضي، قالت إدارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية إنها علقت شحنات سوبرماكس مع انتظارها تقريرا متوقعا في منتصف الشهر من وحدة سوبرماكس في كندا.

وقالت الإدارة في بيان “في ضوء الوضع الحالي تواصلت كندا مع الشركة للحصول على تأكيدات بأن شركة سوبرماكس لا تقوم بممارسات العمل القسري”.

ولم ترد سوبرماكس على الفور على طلب للتعليق.

يشار إلى أنه ، فى مارس الماضى، وبعد خمسة أشهر من إعلان وزارة الداخلية البريطانية عن “تدابير صارمة جديدة” لمواجهة مخاطر تسلل (منتجات مصنّعين يمارسون) العبودية الحديثة، إلى سلاسل إمدادات المعدات والبضائع بالمملكة المتحدة، كشف النقاب أخيراً عن استخدام العاملين في القطاع الصحي البريطاني، قفازات طبية تصنعها شركة “برايتواي هولدينجز” Brightway Holdings الماليزية.

“برايتواي هولدينجز” Brightway Holdings تخضع لتحقيق

وتعد الشركة المذكورة من كبار منتجي القفازات المطاطية في العالم، وخضعت إلى تحقيق أجرته وزارة العمل الماليزية إثر اتهامات زعمت أن “برايتواي” تجبر مئات من عمالها على العيش في ظروف مزرية داخل مستوعبات معدنية تعود في الأصل إلى أعمال النقل والشحن.

وفي ذلك السياق، بعد مداهمة حصلت في ديسمبر 2020 للموقع الذي تخصصه الشركة لسكن عمالها، أقر وزير المصادر البشرية الماليزي إن “الأمر يبدو عبودية حديثة”.

وفى هذا الشأن، واجهت شركة “برايتواي” 30 اتهاماً، وغرامات ، نتيجة ما يقال عن فشلها في احترام معايير إيواء العمال.

وفي المقابل، أوضحت الشركة أن عمالها يقطنون في وحدات معينة، بيد أنها أقرّت بوجود “ازدحام” فيها، وذكرت أنها تعمل على تحسين ظروف سكن موظفيها.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن عدداً من الدول الكبيرة، من بينها بلدان في أمريكا الشمالية، تفكر بحظر منتجات الشركة (برايتواي).

مجموعة من أسماء مصنّعي قفازات طبية عدة في ماليزيا ترتبط بعمليات توظيف غير قانونية لمهاجرين فقراء

وارتبطت مجموعة من أسماء مصنّعي قفازات طبية عدة في ماليزيا، بعمليات توظيف غير قانونية لمهاجرين فقراء من بنجلاديش والنيبال، وإجبارهم على العيش والعمل في ظروف مروّعة.

كما اتهم بعض شركات التصنيع بمصادرة وثائق سفر العمال، وتركهم عرضة للوقوع فريسة الديون، إذ يجبرون على تسديد ديون لا يمكن التخلص منها.

و تفيد مصادر من داخل هيئة “الخدمات الصحية الوطنية”، بأن الاندفاع العالمي للحصول على القفازات والكمامات الطبية مع بداية الجائحة، وهو الأمر الذي رفع أسعارها بمعدل تخطى الـ1000 % في بعض الحالات، قاد إلى حالة من الارتباك وسوء التواصل والذعر.