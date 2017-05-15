كندا تعدّل إرشادات السفر إلى مصر

السفارة تنفى تقارير تغيير سياسة الهجرة وتصفها بالزائفةسمر السيد وهاجر عمرانعدلت الحكومة الكندية نصائح سفر مواطنيها إلى مصر خلال الفترة القليلة الماضية، وأدرجت محافظتى السويس والإسماعيلية ضمن قائمة الأماكن التى نصحت رعاياها بتجنب السفر إليها نهائيًّا، إلى جانب الصحراء الغربية والواحات، لأسباب أرج

السفارة تنفى تقارير تغيير سياسة الهجرة وتصفها بالزائفة

سمر السيد وهاجر عمران

عدلت الحكومة الكندية نصائح سفر مواطنيها إلى مصر خلال الفترة القليلة الماضية، وأدرجت محافظتى السويس والإسماعيلية ضمن قائمة الأماكن التى نصحت رعاياها بتجنب السفر إليها نهائيًّا، إلى جانب الصحراء الغربية والواحات، لأسباب أرجعتها للوضع الأمنى الذى لا يمكن التنبؤ به على حد وصفها.

وقالت الحكومة، عبر موقع نصائح السفر التابع لها، إن مصر فرضت حالة طوارئ، وهى لا تزال سارية فى البلاد، كما أنه من المحتمل فرض حظر تجوال، لكن يجب الحذر بالمناطق المحيطة، وتجنب الحشود الكبيرة بجانب الوقوف بقرب أماكن العبادة فى مصر.

وحذرت رعاياها من الذهاب إلى الصحراء الغربية والحدود الليبية، ونصحت بتجنب السفر على الإطلاق، خاصة الواحات البحرية وسيوة والباواتى والداخلة والفرافرة والصحراء البيضاء والسوداء بسبب التهريب و الأنشطة الإرهابية وإجراء عمليات حربية بواسطة الجيش.

كما نصحت المواطنين الكنديين بعدم السفر نهائيًا إلى الإسماعيلية والسويس بسبب الوضع الأمنى غير المستقر وغير المتوقع.

وفيما يتعلق بالمنتجعات الساحلية نصحت الحكومة الكندية رعاياها باتخاذ أقصى درجات الحيطة عند السفر إلى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، كما نصحتهم بقوة بالوصول إلى المنتجعات ومغادرتها جوا.

ورصدت تفجيرى كنيستى طنطا والإسكندرية اللذين وقعا أوائل أبريل الماضى، إذ تسببت الحادثتان فى الكثير من الموتى والجرحى.

ووجهت رسالة للسائح الكندى قائلة: «إذا قررت السفر إلى مصر بالرغم من هذه الاستشارة، خطط رحلتك مع وكالة أوشركة سفريات ذات سمعة طيبة، لأنها ستكون على علم جيد بالوضع الأمنى، ويمكن أن تخطط بشكل أفضل وفقا لذلك».

وأوضحت أن الأماكن التى يحظر السفر التام إليها لخطورتها تتمثل فى شبه جزيرة سيناء، ما عدا شرم الشيخ، نتيجة الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية المسلحة من قبل القوات المصرية، لافتة إلى أن هذا لا يتضمن ساحل شرم الشيخ والمنطقة الواقعة داخل حاجز شرم الشيخ ومطار شرم الشيخ ومناطق الهضبة وخليج نعمة ونبق وخليج القرش وشرم المايا.

وفى إطار متصل، نفت السفارة الكندية بالقاهرة التقارير التى نشرتها بعض وسائل الإعلام وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تغيير سياستها لهجرة مواطنى مصر ودول أخرى إلى كندا مؤكدةً أنها معلومات زائفة وغير دقيقة.

وأوضحت فى البيان الذى نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى»فيس بوك« أمس، أن سياستها تجاه اللجوء تتمثل فى أن يتقدم اللاجئ بطلب لجوء عند أى مدخل حدودى لوكالة خدمات الحدود الكندية التى ستحدد ما إذا كان الشخص مؤهلاً لذلك أم لا.

وتابعت: «إذا كان هذا الشخص مؤهلاً سيتم تحويله لقسم حماية المهاجرين التابع للمجلس الكندى للهجرة واللاجئين للنظر».

وأضافت أن المجلس الكندى للهجرة يضع فى اعتباره عند اتخاذه القرار ما إذا كانت الشروط الخاصة بطالبى اللجوء متفقة مع تعريف الأمم المتحدة للاجئ، والتى تم تبنيها من قبل القانون الكندى وأيضاً شخص فى حاجة لحماية.

ولفتت البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى لوزارة الشئون الخارجية إلى أنه وفقاً لميثاق حماية اللاجئين والهجرة، يجب على كل شخص يرغب فى دخول كندا أن يتعرض لفحص أو امتحان فى مكان دخوله.

ولفتت إلى أن وكالة حماية الحدود والشرطة الملكية الكندية تلعب دوراً أساسياً فى حماية وأمن المواطنين، مؤكدةً أنه لا تستخدم القوة تجاه طالبى اللجوء غير أن هناك إجراءات تتخذ لمنع واعتراض دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة.