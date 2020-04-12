نقل وملاحة

كندا تسير رحلة طيران استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين بالقاهرة الخميس المقبل

رتبت سفارة كندا بالقاهرة، رحلة خاصة للمواطنين الكنديين للعودة إليّ بلادهم يوم الخميس المقبل 16 إبريل الجاري مع شركة مصر للطيران
سمر السيد 5:57 م, الأحد, 12 أبريل 20 5:57 م, الأحد, 12 أبريل 20

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نشرت سفارة كندا بالقاهرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، مساء أمس تدوينة للمواطنين الكنديين الموجودين بمصر الذين يريدون العودة إليّ بلادهم.

وقالت سفارة كندا بالقاهرة، إنها رتبت رحلة خاصة لهؤلاء المواطنين الكنديين للسفر إلى كندا يوم الخميس المقبل 16 إبريل الجاري مع شركة مصر للطيران.

وأضافت السفارة أنه تم إرسال تعليمات الحجز وتفاصيل الرحلة من خلال خدمة رسائل “ROCA” اليوم صباحا.

وتابعت السفارة أن التذاكر ستكون متاحة للشراء بعد إصدار رسالة “ROCA”.

ونوهت أنه إذا كان المواطنين الكنديين لم يقوموا بذلك بالفعل ، فإنه يرجي التسجيل على http://travel.gc.ca/register وذلك لاستقبال أحدث المعلومات عن الرحلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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