كندا تسير رحلة طيران استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين بالقاهرة الخميس المقبل

رتبت سفارة كندا بالقاهرة، رحلة خاصة للمواطنين الكنديين للعودة إليّ بلادهم يوم الخميس المقبل 16 إبريل الجاري مع شركة مصر للطيران

نشرت سفارة كندا بالقاهرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، مساء أمس تدوينة للمواطنين الكنديين الموجودين بمصر الذين يريدون العودة إليّ بلادهم.

وقالت سفارة كندا بالقاهرة، إنها رتبت رحلة خاصة لهؤلاء المواطنين الكنديين للسفر إلى كندا يوم الخميس المقبل 16 إبريل الجاري مع شركة مصر للطيران.

وأضافت السفارة أنه تم إرسال تعليمات الحجز وتفاصيل الرحلة من خلال خدمة رسائل “ROCA” اليوم صباحا.

وتابعت السفارة أن التذاكر ستكون متاحة للشراء بعد إصدار رسالة “ROCA”.

ونوهت أنه إذا كان المواطنين الكنديين لم يقوموا بذلك بالفعل ، فإنه يرجي التسجيل على http://travel.gc.ca/register وذلك لاستقبال أحدث المعلومات عن الرحلة.