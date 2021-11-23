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كندا تسمح بتوصيل الحشيش عبر خاصية «أوبر إيتس»

أكد متحدث باسم شركة "أوبر" للتوصيل أنها ستسمح للمستخدمين في أونتاريو بكندا، بتقديم طلبات لتوصيل القنب "الحشيش" على تطبيقها الخاص.
المال - خاص 5:44 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 5:44 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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أكد متحدث باسم شركة “أوبر” للتوصيل أنها ستسمح للمستخدمين في أونتاريو بكندا، بتقديم طلبات لتوصيل القنب “الحشيش” على تطبيقها الخاص.

وقال: “ستدرج أوبر شركة (طوكيو سموك) لتجارة القنب بالتجزئة في سوقها، وبعد ذلك يمكن للعملاء تقديم طلبات من تطبيق (أوبر إيتس) ثم استلامها من أقرب متجر تابع لهم”.

وبحسب “رويترز” فقد أضاف: “الشراكة ستساعد البالغين الكنديين على شراء الحشيش الآمن والقانوني، مما يساعد في مكافحة السوق غير القانونية والذي لا يزال يمثل أكثر من 40% من جميع مبيعات القنب غير الطبي على الصعيد الوطني”.

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وردا على سؤال حول إمكانية التوسع في مقاطعات كندية أخرى، أو في الولايات المتحدة، قال: “لا توجد معلومات مؤكدة يمكن مشاركتها في الوقت الحالي”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي، في أبريل الماضي، إن “الشركة ستنظر في تسليم الحشيش عندما يكون المجال القانوني واضحا في الولايات المتحدة”.

ومع مرور أكثر من 3 سنوات على إضفاء الشرعية الكندية على “القنّب الترفيهي”، تحاول البلاد إصلاح سوقها المتعثر، حيث لا يزال المنتجون غير القانونيين يسيطرون على حصة كبيرة من إجمالي المبيعات السنوية.

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وارتفع مؤشر أسهم القنب العالمي “MJ ETF” بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم “Uber” بنسبة 1.2% إلى 44.78 دولارا في تداول ما قبل السوق.

ووفقا لبيانات من شركة الأبحاث الصناعية “BDS Analytics”، سيبلغ إجمالي مبيعات “القنب” في كندا 4 مليارات دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تنمو إلى 6.7 مليار دولار في عام 2026.

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وحفزت التفويضات وعمليات الإغلاق الأكثر صرامة التي سببها الوباء العام الماضي الطلب على المنتجات المتعلقة بالقنب من العملاء الذين علقوا في المنزل مع خيارات ترفيه محدودة.

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بقلم المال - خاص

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